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Известный приморский бизнесмен Игорь Борбот может покинуть совет директоров ДЦСС
Акционеры ОАО "Дальневосточный центр судостроения и судоремонта" (ДЦСС, "дочка" ОАО "Объединенная судостроительная корпорация", ОСК) на внеочередном собрании 29 января 2014 года планируют переизбрать совет директоров.
В действующий совет директоров входят 7 человек, в том числе 4 менеджера ОСК.
Также в совет директоров входят директор департамента судостроительной промышленности и морской техники Минпромторга России Леонид СТРУГОВ, генеральный директор группы "Морские и нефтегазовые проекты" (МНП) Дмитрий ХРИТИН и бывший гендиректор ОАО "ДЦСС" Игорь БОРБОТ, который в настоящее время работает в структурах НК "Роснефть".
Напомним, что консорциуму частных инвесторов, в том числе "Роснефти" и Газпромбанку, планируется передать 75% АО "ДЦСС", а 25% останется у ОСК.
В ДЦСС входят 17 судостроительных и судоремонтных предприятий на Дальнем Востоке, в том числе судостроительный комплекс "Звезда" (Приморский край), на котором планируется изготовление шельфовых платформ.
Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток.
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Комментарии
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ГОСТ 00:48, 23.11.2013#
НК «Роснефть» через дочернюю структуру ЗАО «РН-Транс» получила 50% в ЗАО «Современные технологии судостроения», которому достанутся судостроительные активы на Дальнем Востоке, следует из сообщения компании. До конца года СП получит 75% минус две акции Дальневосточного центра судостроения и судоремонта (ДЦСС) в доверительное управление, а также переизберет его совет директоров. Все планово и нормально. Зря ЗР пытается на новости играть. Этому изданию это не идет. . .
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Экономическая политика по "приморски" - с треском выгнать неугодного бизнесмена из бизнеса и передать 75% бизнеса структуре, в которой он уже оказывается работает. Вот так выгнали. . . .