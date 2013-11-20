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Известный приморский бизнесмен Игорь Борбот может покинуть совет директоров ДЦСС

20 Ноября 2013, 18:11 | Дальний Восток

Акционеры ОАО "Дальневосточный центр судостроения и судоремонта" (ДЦСС, "дочка" ОАО "Объединенная судостроительная корпорация", ОСК) на внеочередном собрании 29 января 2014 года планируют переизбрать совет директоров.

В действующий совет директоров входят 7 человек, в том числе 4 менеджера ОСК.

Также в совет директоров входят директор департамента судостроительной промышленности и морской техники Минпромторга России Леонид СТРУГОВ, генеральный директор группы "Морские и нефтегазовые проекты" (МНП) Дмитрий ХРИТИН и бывший гендиректор ОАО "ДЦСС" Игорь БОРБОТ, который в настоящее время работает в структурах НК "Роснефть".

Напомним, что консорциуму частных инвесторов, в том числе "Роснефти" и Газпромбанку, планируется передать 75% АО "ДЦСС", а 25% останется у ОСК.

В ДЦСС входят 17 судостроительных и судоремонтных предприятий на Дальнем Востоке, в том числе судостроительный комплекс "Звезда" (Приморский край), на котором планируется изготовление шельфовых платформ.

Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток.

 

 

 

 

 

 

Автор: Олег Клименко
Теги: завод "Звезда"  ОСК 



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Комментарии

  • Читатель14:21, 21.11.2013#

    Экономическая политика по "приморски" - с треском выгнать неугодного бизнесмена из бизнеса и передать 75% бизнеса структуре, в которой он уже оказывается работает. Вот так выгнали. . . .

  • ВасЯ14:38, 21.11.2013#

    Корр. Ол. Клим. хор напис. ст. Сразу видно пр. , кор. и ясно. По наст. прост и дост.

  • ГОСТ 00:48, 23.11.2013#

    НК «Роснефть» через дочернюю структуру ЗАО «РН-Транс» получила 50% в ЗАО «Современные технологии судостроения», которому достанутся судостроительные активы на Дальнем Востоке, следует из сообщения компании. До конца года СП получит 75% минус две акции Дальневосточного центра судостроения и судоремонта (ДЦСС) в доверительное управление, а также переизберет его совет директоров. Все планово и нормально. Зря ЗР пытается на новости играть. Этому изданию это не идет. . .

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