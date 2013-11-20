Известный приморский бизнесмен Игорь Борбот может покинуть совет директоров ДЦСС

Акционеры ОАО "Дальневосточный центр судостроения и судоремонта" (ДЦСС, "дочка" ОАО "Объединенная судостроительная корпорация", ОСК) на внеочередном собрании 29 января 2014 года планируют переизбрать совет директоров.

В действующий совет директоров входят 7 человек, в том числе 4 менеджера ОСК.

Также в совет директоров входят директор департамента судостроительной промышленности и морской техники Минпромторга России Леонид СТРУГОВ, генеральный директор группы "Морские и нефтегазовые проекты" (МНП) Дмитрий ХРИТИН и бывший гендиректор ОАО "ДЦСС" Игорь БОРБОТ, который в настоящее время работает в структурах НК "Роснефть".

Напомним, что консорциуму частных инвесторов, в том числе "Роснефти" и Газпромбанку, планируется передать 75% АО "ДЦСС", а 25% останется у ОСК.

В ДЦСС входят 17 судостроительных и судоремонтных предприятий на Дальнем Востоке, в том числе судостроительный комплекс "Звезда" (Приморский край), на котором планируется изготовление шельфовых платформ.

Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток.