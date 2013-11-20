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Амурский "Партизан" дважды стал победителем конкурса "100 лучших товаров России 2013 г."
В Благовещенске состоялась торжественная церемония награждения победителей 16-го Всероссийского конкурса Программы «100 лучших товаров России 2013 года». Предприятия и организации Амурской области принимают участие в нем с 1998 года
По итогам федерального уровня конкурса «100 лучших товаров России 2013 года» финалистами от Амурской области стали три товара. Лауреатом признана продукция ООО «Партизан» - сметана 15% жирности, с правом использования золотого логотипа Программы. Дипломантами конкурса, с правом использования серебряного логотипа Программы стала продукция предприятия ООО «Ясмень» - хлеб с сыром, а также рулет с кремом – производитель ООО «Партизан».
Эти товары также отмечены дипломами регионального этапа конкурса, предприятиям-производителям (лауреатам и дипломантам) вручили памятные знаки,
«Лауреаты и дипломанты имеют право использовать логотипы Программы в рекламных целях в течение двух последующих лет, - сообщила заместитель министра внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства Амурской области Ольга Лиштаева. - В результате потребители получают возможность приобретать в магазинах качественные, экологичные и безопасные товары со специальной маркировкой – золотым или серебряным логотипом».
Продовольственная компания ООО «Партизан» участвует в этом конкурсе второй год.
«Наша компания выпускает 130 видов продукции. Но именно сметана и рулет пользуются самой большой популярностью среди наших покупателей, - рассказывает заместитель директора по производству ООО ПК «Партизан» Александр Мальцев. - Сметана изготавливается из натуральных сливок и по ГОСТу, что редкость в нынешнее время. Рулет - это свежий бисквит и только амурские продукты».
Технолог хлебобулочных изделий ООО «Ясьмень» Ирина Бруева рассказала о продукции-победителе: «Людям приедается обычных хлеб, хочется чего-то необычного. Рецепт хлеба с сыром придумали несколько человек нашей компании. В планах у нас - выпуск хлеба с другими добавками, злаками, а также низкокалорийной выпечки для тех, кто следит за фигурой»
По словам Ольги Дмитриевны, повышение качества продукции и услуг является основной задачей каждого работника предприятия. Поэтому в рамках конкурса Программы «100 лучших товаров России» отмечаются не только продукция, но и создающие ее специалисты. Так, почетным знаком «За достижение в области качества» награждена специалист по сертификации ООО «Партизан» Анна Марковенко, почетным знаком «Отличник качества» награждены пекарь ООО «Ясьмень» Нина Тарасова, мастер кондитерского цеха ООО «Партизан» Ольга Петрова.
«Компании, чьи товары или услуги стали лауреатами и дипломантами, своими победами несут славу нашей области. Достижения и успехи каждого из них – это весомый вклад в развитие экономики, в дальнейший рост авторитета амурских производителей и повышение качества жизни амурчан. В этом году участников было совсем немного, надеемся, что в 2014-м ситуация исправится», - добавила Ольга Дмитриевна.
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