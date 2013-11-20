Во Владивостоке крупная иностранная компания ищет руководителя структурного поздразделения

В Приморье открыты новые вакансии в сфере логистики и обучения персонала

1. Коммерческий директор филиала федеральной компании в Петропавловске-Камчатском. Обязанности: ответственность за достижение целей, поставленных перед коммерческим блоком; постановка задач подчиненным отделам: продажи В2В, розничные продажи, маркетинг (6 человек в непосредственном подчинении, 18 в функциональном), маркетинговое планирование, контроль выполнения поставленных задач, контроль исполнения бюджета. Требования: высшее образование (аналитика, маркетинг, математика, экономика); опыт работы на руководящих должностях в коммерческом блоке в телекоммуникационной, банковской сфере либо на рынке FMCG; хорошие навыки аналитики; стратегическое мышление, понимание структуры продаж; навыки бюджетирования. Условия: оплата от 90 000 рублей, годовая премия; помощь с жильем и переездом иногородним.

1. Руководитель отдела логистики. Анализ ассортимента, аналитика продаж и запасов (оборачиваемость, наценка, рентабельность), разработка системы прогнозирования спроса, управления розничными запасами, организация работы распределительного центра (приемка, хранение, распределение, инвентаризация), формирование заказов на распределительный склад и их размещение на поставщиков, составление плана годового бюджета закупа, контроль. Требования: в/о экономическое, знание основ экономической теории, основы стратегического и категорийного менеджмента, основы закупочной деятельности и ценообразования, знание основ экономического анализа, управленческие компетенции, знание автоматизированных систем товародвижения и анализа, формирование ТЗ, уверенный пользователь Excel и 1С, умение работать с большими объемами данных. Преимущества: трудоустройство в соответствии с ТК РФ.

2. Руководитель отдела по обучению персонала. Планирование работы отдела - выявление потребности в обучении, формирование планов обучения на год, формирование и отслеживание бюджета на обучение, контроль организации и проведения аудиторного и полевого обучения региональными тренинг-менеджерами, самостоятельное проведение тренингов, сессий, активное участие в разработке, корректировке и внедрении корпоративных стандартов, участие в корректировке обучающих программ, тренингов, семинаров, разработка новых программ, организация и контроль процедуры оценки сотрудников для перевода на следующий грейд. Требования: опыт работы тренинг-менеджером от 3-х лет, опыт проведения тренингов для торгового персонала и линейных менеджеров, опыт самостоятельной разработки и внедрения обучающих программ, опыт проведения полевых активностей, практические навыки проведения ассесмент-центров, составление программ для проведения, самостоятельная разработка и внедрение стандартов, опыт управления аудиторией, навык убеждения, грамотная фасилитация, ориентация на командную работу, гибкость, грамотная речь, пунктуальность, ответственность, ориентация на результат. Преимущества: конкурентная заработная плата (оклад+бонус), ДМС, официальное оформление, полный соц. пакет, участие в регулярных форумах, конференциях, сессиях и других корпоративных мероприятиях, командировки по ДВФО, СФО, УФО, профразвитие в рамках федерального холдинга, обучение, возможность самореализации, развитая корпоративная культура, профессиональный коллектив.

3. Руководитель структурного подразделения. Обеспечение бесперебойной работы офиса, поддержание работы с клиентами, поиск и привлечение клиентов, контроль работы операционных сотрудников, оперативное решение операционных вопросов, взаимодействие с агентами, таможенными складами временного хранения, портами, аэропортами, подготовка коммерческих предложений, отчетность перед головным офисом.Требования: в/о, опыт работы с клиентами по транспортировке грузов от 3-х лет, управленческие навыки, знание процедур транспортировки грузов авиа-, морским и железнодорожным транспортом, опыт работы с деловой и контрактной документацией,разговорный английский язык, уверенный пользователь ПК. Преимущества: крупная иностранная компания, оформление согласно ТК РФ.

1. Начальник юридического отдела (многопрофильный холдинг: розничная торговля, девелоперство, логистические услуги). Планирование, координация, контроль, мотивация, оценка работы отдела, в подчинении 2 человека; общее юридическое сопровождение деятельности компании; представление интересов компании в различных инстанциях; судебная практика; правовая оценка договоров; претензионная работа; работа с земельным правом, недвижимостью; отчетность. В/о (юрист), опыт работы начальником юридической службы, единственным юристом от 3-х лет, обязательно знание налогового, земельного, административного, гражданского, корпоративного права, опыт представления компаний в судах. З/п по результатам собеседования (70-90 т.р.), соц. гарантии, компен. пакет. olga@kforum.ru, Ольга Рябчук.

2. Инженер по мониторингу оборудования (финансовые услуги). Анализ ликвидности, оценка оборудования; оценка производственного процесса на предприятиях клиента; составление технических заключений; контроль над исполнением договоров; организация передачи оборудования; контроль над техническим состоянием производственного оборудования; командировки. В/о (инженер), опыт роботы 1-3 года в технической области, уверенный пользователь ПК, знание основ производственного процесса, работы склада, навыки ведения переговоров. З/п 36-40 т.р., соц. гарантии, компесац. пакет. ekaterina@kforum.ru, Посохина Екатерина.

3. Директор компании (мультимодальные перевозки). Управление фин.-хоз. деятельностью компании; стратегическое планирование, развитие компании; организация системы управления всеми логистическими процессами внутри компании. В/о, не менее 3-х лет работы в аналогичной должности, уверенный пользователь ПК, знание современных информационных систем. З/п от 100 т.р., соц. гарантии, компесац. пакет. ekaterina@kforum.ru, Посохина Екатерина.