Корпоративный коворкинг соберет конкурентов под одной крышей

Концепция «корпоративного коворкинга» является самой смелой тенденцией в сфере человеческих ресурсов

«Корпоративный коворкинг» - это новая модель, в которой сотрудники одной организации делят помещение с работниками другой фирмы. Основной целью этой концепции является не экономия денежных средств, рабочих площадей или переход на удаленную работу, а разработка и тестирование новых инновационных идей, пишет HR-портал.

Рискованный подход

Большинство организаций боятся любого вида риска, поэтому для них даже мысль о том, что их сотрудники должны работать в одном помещении с кем-то из других организаций, кажется просто сумасшедшей. Практически каждая компания готова потратить тысячи часов и миллионы долларов на то, чтобы «спрятать» свои идеи и изобретения от всех. Такие гиганты, как Apple, не раскрывают тайну своих изобретений даже перед своими сотрудниками, не говоря уже о ком-то извне. Поэтому, в целях сохранения секретной информации, идея «корпоративного коворкинга» может получить огромное сопротивление со стороны адвокатов, разработчиков продукции и аналитиков, которые еще не подсчитали ROI этой практики.

Если вы не житель Силиконовой долины, то, возможно, не знаете, почему такие успешные фирмы, как Facebook, Google, Twitter и Apple, начинали здесь свою работу или переехали сюда. Все дело в энергетике и духе соперничества, которые царят в пространстве, потому что на относительно небольшой территории трудятся много умных и гениальных специалистов. На самом деле, даже если забыть о взаимодействии между работниками из разных фирм, само присутствие в Силиконовой долине такого количества гениев дает особый заряд энергии. Совершенно очевидно, что такое близкое расположение конкурирующих организаций вынуждает вести активную борьбу за таланты, но даже этот факт не может превзойти положительного влияния духа соперничества, который царит среди сотрудников.

То же самое можно сказать и о росте креативности среди фирм, которые расположены в главных творческих и развлекательных центрах, как Нью-Йорк и Лос-Анджелес. Такой рост инноваций может произойти и благодаря «корпоративному коворкингу», когда ваши сотрудники будут работать в одном пространстве со специалистами из других организаций. А чтобы не быть голословным, я предлагаю ознакомиться с результатами недавнего исследования, проведенного компанией Deskmag, которое сообщает, что у 71% работников наблюдается развитие творческих навыков благодаря началу работы в совместном помещении, а 62% говорят об улучшении качества их работы. Также 64% работающих сумели завершить начатые проекты вовремя и 90% отметили увеличение уверенности в себе благодаря работе в коллективе, который их поддерживает.

Коворкинг набирает обороты

Хотя, на первый взгляд, сама идея такого сотрудничества может показаться довольно экстремальной, вас точно удивит тот факт, что с каждым днем все больше компаний начинают активно его использовать. Генеральный директор Zappos Тони СЬЕ является самым большим поклонником корпоративной версии коворкинга. Он хочет сделать Лас-Вегас «столицей коворкинга и совместного обучения». Он работает над расширением концепции, не только подключая офисы своей компании, но и организовывая встречи на близлежащих территориях. Большое количество компаний, среди которых PwC, Steelcase, Accenture и Amway, уже успешно используют корпоративный коворкинг. Технические организации AT&T, Ericsson, Twitter и Plantronics также испытали в действии эту концепцию, а Yahoo вот уже в течение четырех лет делят свое кирпичное здание R&D с другими организациями.

Основной идеей «корпоративного коворкинга» является генерация и испытание новых идей. Совершенно очевидно, что в таких тесных условиях сотрудничества будет наблюдаться «краудсорсинг» новых идей, которые, в свою очередь, на равных правах также должны быть протестированы специалистами из разных сфер. Даже если вы думаете, что кто-то может украсть ваши идеи, то не забывайте о том, что у вас больше преимуществ и ресурсов для ее реализации, чем у ваших конкурентов.

Корпоративный коворкинг дает целый ряд дополнительных преимуществ. Среди них, например, рекрутинговые возможности. Вам стоит поощрять ваших сотрудников, чтобы они оценивали таланты и способности людей, которые работают рядом с ними. Эта характеристика может помочь вашим рекрутерам принять правильное решение о найме, или работник сможет получить свое вознаграждение, приняв участие в реферальной программе. Кроме этого, как показывают исследования, проведенные «Google», во время коворкинга повышается эффективность общения между не-сотрудниками для более тесного взаимодействия и роста инноваций.Развитие сотрудничества также влияет на объем и скорость процесса обучения. И все это происходит благодаря общению и обмену опытом между сотрудниками из совершенно разных сфер бизнеса. Многим работникам нравится атмосфера коворкинга, потому что в ней царит особая энергетика, где вы можете познакомиться с новыми людьми, опытом и возможностями. Работа рядом с профессионалами высокого класса является очень сильным мотиватором, так как никому не хочется упасть в грязь лицом, поэтому все стараются приложить максимум усилий, чтобы быть на уровне. Благодаря тому, что среда коворкинга включает в себя построение отношений между часто не похожими людьми, такой опыт помогает участникам развивать и совершенствовать лидерские качества и умение организовывать команду.

Сегодня компании уже подсчитали свою прибыль от инноваций в своей сфере и улучшения качества обслуживания клиентов, поэтому все больше руководителей заинтересованы в улучшении плодотворного сотрудничества между организациями и их работниками.

Многие могут стать последователями Google, а другие, с более консервативными взглядами, захотят поместить всего нескольких своих сотрудников в корпоративное коворкинговое пространство.

Но, к сожалению, прежде чем организации смогут увидеть результаты использования этой новой тенденции, им нужно будет выстоять сражение с юристами и службой безопасности, которые ошибочно считают, что «секретность» намного важнее, чем прибыль от роста обучения и инноваций.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

ZRPRESS.RU, Владивосток.