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Дальний Восток предпримет меры для повышения скорости мобильного Интернета
«ЗР» поинтересовался у операторов, предпринимают ли они конкретные шаги для повышения скорости передачи мобильного Интернета в регионе
Средняя скорость загрузки данных из сотовых сетей «большой тройки» по России составляет 2,05 Мбит/с. Как свидетельствуют данные, агрегированные компанией Ookla (владеет популярным сервисом по измерению скорости Интернета - Speedtest), наименьшие скорости передачи данных по показателю downlink наблюдаются в сетях «большой тройки» на Дальнем Востоке - 1,6 Мбит/с. В Москве этот показатель значительно выше - 2,76 Мбит/с.
Согласно исследованию, ОАО «Мобильные Телесистемы» (МТС) в регионе демонстрирует скорости на уровне 1,79 Мбит/с, ОАО «МегаФон» - 1,63 Мбит/с, ОАО «ВымпелКом» - 1,38 Мбит/с.
Статистика составлена на основе 600 тыс. пользовательских замеров по всей России в течение 9 месяцев. Замеры скорости мобильного интернета проводились в сетях 2G/3G/LTE, на территориях всех федеральных округов, в крупных и малых городах, а также в отдаленных районных центрах. Приобрело статистику у Ookla и опубликовало ОАО «МТС».
МТС
В МТС напоминают, что Дальний Восток - самый большой по площади федеральный округ в России, со сложным ландшафтом и суровыми климатическими условиями.
«Конечно, это накладывает свои особенности и на строительство инфраструктуры сети сотовой связи в регионе: низкая по сравнению с другими регионами развитость сети волоконно-оптических линий связи и сезонность в работе, когда строительство может вестись при определенных погодных условиях и соответствующем температурном режиме. Также для МТС есть ряд дальневосточных регионов, где доступ к сети Интернет возможен только с использованием технологий спутниковой связи, таких как Магадан, Камчатка, частично Якутия и Сахалин. Благодаря реализации МТС комплексной программы развития сети связи на территории Дальнего Востока сегодня более 70% базовых станций МТС в регионе поддерживают технологию Dual Carrier-HSDPA+ (DC-HSDPA+). Эта технология позволяет одновременно использовать две частоты UMTS вместо одной, благодаря чему увеличивается емкость сети, а средняя скорость доступа абонентов в глобальную сеть возрастает в два раза», - говорит пресс-секретарь МТС на Дальнем Востоке Анна ЛЫСЕНКО.
При этом жители Дальнего Востока часто являются наиболее интернет-активными среди абонентов МТС в России, демонстрируя постоянную динамику роста потребления мобильного интернета МТС. Лидером среди дальневосточных регионов по росту популярности мобильного интернета является Сахалинская область, где объем передачи данных увеличился почти в три раза за последний год, в Приморском крае и Магаданской области абоненты МТС за последний год скачали в два раза больше данных.
«Мы видим, что спрос на качественный доступ в Интернет продолжает возрастать. С начала 2013 года объем потребляемого абонентами МТС трафика в регионах Востока России в среднем увеличился в два раза. Чтобы обеспечить высокое качество услуг и надежность работы сети в условиях растущей нагрузки, до конца этого года и в течение следующего мы планируем построить сеть четвертого поколения в ряде дальневосточных регионов и реализовать крупные инфраструктурные проекты. Так, до конца этого года планируется завершение строительства собственных магистральных ВОЛС по направлению Красноярск - Тайшет - Братск - Тында - Комсомольск-на-Амуре - Хабаровск - Владивосток - Находка протяженностью более 5,5 тыс. км. Такое строительство ВОЛС станет основой для дальнейшего развития мобильных широкополосных сетей доступа в Интернет в регионах Дальнего Востока и приведет к росту передачи данных как минимум в 3-4 раза в течение года и более чем в 20 раз в горизонте пяти лет», - сказала Анна Лысенко.
Ростелеком
«Ростелеком» ведет постоянную работу по модернизации оборудования и каналов связи, а также по повышению сервиса. Кроме того, компания планомерно расширяет географию покрытия сети.
«В феврале 2013 года запущена в коммерческую эксплуатацию сеть третьего поколения 3G+, с которой абонентам мобильной связи «Ростелеком» (ЗАО «АКОС») стали доступны новые возможности и скорости мобильной передачи данных: возможность совершать видео-звонки (с использованием соответствующего программного обеспечения), просмотра онлайн видео, пользование навигацией и картами, скачивание файлов и просто быстрый интернет-серфинг. Сеть 3G «Ростелекома» построена с использованием современной технологии HSPA+, которая обеспечивает скорость передачи данных до 21 Мбит/с», - сообщили в департаменте внешних коммуникаций Макрорегионального филиала «Дальний Восток» ОАО «Ростелеком».
На текущий момент в Приморском крае у «Ростелекома» более 150 базовых станций. Сетью 3G обеспечены все крупные города края и районные центры. Таким образом, услуги на базе сети 3G уже доступны более 50% населения Приморского края. До конца 2013 года территорию покрытия сети высокоскоростной передачи данных планируется увеличить на треть.
В «Ростелекоме» отмечают, что основной объем интернет-трафика (более 80%) в Приморском крае приходится на просмотр интернет-страниц и более 10% трафика - на обмен информацией между клиентами.
МегаФон
«МегаФон» проводит модернизацию существующих сетей и строительство новых в постоянном режиме, наращивая емкость сетей, увеличивая скорости передачи данных. Появляется задел для увеличения объемов интернет-трафика, который в этом году в сети «МегаФон» на Дальнем Востоке и Восточной Сибири вырос на треть, отмечает Антонина ПРОНИНА, директор по связям с общественностью Дальневосточного филиала ОАО «МегаФон».
«МегаФон» первым из компаний «большой тройки» начал развивать сети четвертого поколения (4G), которые позволяют оказывать услуги мобильного интернета на скорости в десятки мегабит в секунду. На сегодняшний день на востоке страны 4G доступно жителям Владивостока, Хабаровска, Иркутска, Ангарска и Шелехова.
«Стоит добавить, что с приобретением компании «Скартел» и принадлежащей ей полосы частотного спектра в 2×30 МГц национального спектра частот 4G/LTE в диапазоне 2,5-2,6 ГГц мы существенно расширяем полосу частот «четвертого поколения». На практике это означает, что «МегаФон» сможет обеспечить более высокое качество услуги 4G нашим клиентам. При этом несомненный плюс для обладателей 4G-устройств - возможность бесшовного перехода между сетями. То есть владельцы устройств с поддержкой 4G при отсутствии покрытия нового стандарта автоматически «принимаются» сетями 3G/2G «МегаФона», и доступ к Интернету, голосовым услугам и SMS, таким образом, сохраняется», - говорит Антонина Пронина.
В «МегаФоне» отмечают, что мобильный интернет все более востребован абонентами компании. Об этом говорят и данные по росту интернет-трафика, и показатели продаж смартфонов, планшетов и других мобильных устройств, предназначенных прежде всего для выхода в Интернет. «В крупных городах этот процесс начался раньше, сейчас «подтягиваются» малые города, поселки и другие населенные пункты, а также отдаленные регионы. Например, на Камчатке рост интернет-трафика в сети «МегаФон» в этом году по сравнению с 2012 годом составил почти 50%», - отмечает Антонина Пронина.
ВымпелКом
«ВымпелКом» провел собственное исследование в сетях 3G региона.
«В рамках реализуемого нами проекта Mobile Quality Analyzer (MQA) в Приморском крае проведено более чем 30 000 замеров скорости в сетях 3G трех мобильных операторов. По актуальным данным, «Билайн» занимает первое место по средней скорости с показателем 2979 кбит/с. Также, по данным MQA, «Билайн» лидирует на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири по средней скорости в сетях 3G, которая сейчас составляет 2095 кбит/c», - отмечает старший менеджер по внешним коммуникациям Дальневосточного региона ОАО «ВымпелКом» Константин СОЛОХИН.
Проект Mobile Quality Analyzer (MQA) направлен на проведение регулярных измерений качества мобильного интернета трех операторов связи, включая «Билайн». Проведение и снятие результатов измерений осуществляются средствами специального мобильного приложения, устанавливаемого на смартфон с операционной системой Android. Результаты тестов сохраняются в базе данных для дальнейшей обработки, создания отчетов, графиков и другой аналитической информации.
«Уже сейчас на большей части базовых станций сети 3G «Билайн» Дальневосточного региона запущена технология HSPA+, поддерживающей скорость до 21 Мбит в секунду, а до конца года доля таких базовых станций составит до 85% от мобильной сети. Для пропуска растущих объемов интернет-трафика до конца 2013 года будет завершено строительство оптоволоконной линии связи Хабаровск-Владивосток-Находка общей протяженностью около 800 км», - говорит Константин Солохин.
Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
Фото ru.freepik.com
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