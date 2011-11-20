23 января пройдет аукцион на месторождение каменного угля в Хабаровском крае

Федеральное агентство по недропользованию (Роснедра) планирует на 23 января 2012 года аукцион по месторождению каменного угля в пределах Амутской площади в Хабаровском крае, говорится в материалах Минприроды РФ.

Прогнозные ресурсы каменного угля на участке по категории Р1 составляют 29 миллионов тонн, по категории Р2 – 7 миллионов тонн. Стартовый платеж – 4 миллиона рублей. Сбор за участие в аукционе составляет 77 тысяч рублей.

Лицензия на геологическое изучение участка, разведку и добычу каменного угля будет выдана на 25 лет.

Заявки на аукцион принимаются до 14 декабря в Дальнедра.