Давно работающие во Владивостоке рестораны неожиданно стали новым проектом резидента Свободного порта

Сеть ресторанов быстрого питания известной марки, давно прописавшаяся во Владивостоке, будет расширена

Компания «ГудФуд ДВ» открывает на территории Приморского края сеть ресторанов общественного питания под международным брендом KFC, которая специализируется на реализации блюд из курицы. Проект с общим объемом инвестиций более 106 млн рублей реализуется по соглашению с АО «Корпорация развития Дальнего Востока» и позволит постепенно создать более 150 новых рабочих мест.

Инвестиционный проект предполагает открытие на арендованных площадях четырех ресторанов в формате in line и food court. Правда, два уже запущены и давно и успешно работают во Владивостоке, третий откроется в Находке и к концу года в столице Приморского края появится еще один объект. Общая площадь зданий превысит 1300 кв. метров. Местом размещения всех точек питания выбраны торгово-развлекательные центры.

«Перспективы для развития проекта и компании мы связываем с ростом популярности фастфуда в регионе и увеличением турпотока, так как одной из целевых аудиторий являются иностранные туристы, - поясняет генеральный директор ООО «ГудФуд ДВ» Александр Лимаров. - В дальнейшем возможно увеличение числа ресторанов KFC на территории региона, что позволит нам занять лидирующую позицию на рынке заведений быстрого питания».

На территориях Дальневосточного федерального округа представлены многие лидеры фастфуд-индустрии, и все рестораны открыты франчайзи. Эксперты в данной области считают, что хотя открытие ресторана на Дальнем Востоке и предполагает более высокие инвестиции, в сравнении с другими регионами, но возвращаются они быстрее. KFC среди прочих франшиз фастфуда пользуется наибольшей известностью: жареные кусочки курицы в особой панировке, состоящей из одиннадцати трав и специй и представляющей коммерческую тайну, пользуются популярностью в России с 1993 года, когда американская сеть кафе общественного питания появилась в нашей стране.

Проект резидента СПВ предполагает современное оснащение и оформление всех четырех ресторанов. Объекты будут полностью автоматизированы и охраняемы. Для оказания качественных услуг и сервиса высокого уровня планируется постоянное обучение персонала.

Как так получается, что очередная давно работающая в регионе компания, вдруг оказывается резидентом то Свободного порта, то ТОРов и получает очевидный выигрыш перед конкурентами? Вероятно дело в сложных и запутанных документах, которыми регламентируется деятельность «упрощенных» режимов, а также в горячем желании кураторов региона наращивать число резидентов, пускай хоть при этом число реально работающих компаний и не вырастет.

Что же происходит в реальности? На инвестиционное благополучие Приморского края влияет регуляторная нестабильность. Об этой проблеме рассказал президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман ЗВЕРЕВ на заседании Правления РСПП.

«Непоследовательные регуляторные решения, принимаемые на федеральном уровне, крайне негативно влияют на экономику страны, и наносимый ими урон невозможно компенсировать никакими мерами налогового стимулирования на региональном уровне», – сообщил Герман Зверев.

Негативное влияние регуляторной нестабильности наглядно подтверждает ситуация на Дальнем Востоке, где уже четыре года действует специальный налоговый режим на территории свободного порта Владивосток и территории опережающего социально-экономического развития. Однако приток частных инвестиций на Дальний Восток пока остаётся неустойчивым, а инвестиционная активность в регионе сохраняет неустойчивый, неравномерный характер.

«Четыре года назад инвестиции в экономику Дальнего Востока составляли 6 % от общероссийского объёма инвестиций в основной капитал. В 2018 году этот показатель вырос всего до 7 %. Стабильный рост инвестиций в течение всех четырёх лет происходит только в одном регионе Дальнего Востока – Якутии. В остальных регионах инвестиционный бум продолжается год – а потом затухание. В Приморском и Хабаровском краях ежегодный объём капиталовложений в основные фонды – практически на одном уровне в течение последних нескольких лет. При этом в 2018 году в восьми дальневосточных регионах из девяти мы видим существенный спад инвестиционной активности», - сообщил президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников.