Виктор ФЕДОРОВ, депутат Государственного Собрания (Ил Тумэн) РС(Я): Год экологии должен оставить практический след

В Республике Саха (Якутия) приступили к созданию экологической доктрины территории. Тема экологии здесь всегда обостряется, есть для этого причины и поводы. Но сейчас ее планируют вывести на уровень комплексного обсуждения и сдвинуть с мертвой точки целый ряд застаревших вопросов, решение которых назрело давно.

Тем более следующий год объявлен в России Годом экологии, значит, тема эта будет поддержана на всех уровнях власти и принятие решений, касающихся экологического благополучия территории, на республиканском уровне будет идти одновременно с разработкой мер федеральным центром, пишет журнал "Дальневосточный капитал".

Инициатива создания комплексного экологического документа - Экологической доктрины - принадлежит спикеру Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) Александру ЖИРКОВУ. В парламенте Якутии создана экспертная группа, которой предстоит подготовить проект документа, выработать перечень предложений по совершенствованию регионального законодательства в области экологии.

«Дальневосточный капитал» встретился с руководителем группы, председателем постоянного комитета Ил Тумэна по экономической, инвестиционной и промышленной политике, предпринимательству, туризму и развитию инфраструктуры Виктором ФЕДОРОВЫМ.

- Виктор Николаевич, чем вызвана необходимость разработки Экологической доктрины Республики Саха (Якутия)?

- В России принята Экологическая доктрина, такие документы сегодня существуют в ряде субъектов Федерации. Мы ставим задачу разработать основные положения экологической политики в республике до 2030 года и постараться заглянуть в этой теме вплоть до 2050 года.

Сейчас в Республике Саха (Якутия) идет активная работа над формированием долгосрочной комплексной Стратегии развития, которая даст четкое понимание того, как будет идти освоение природных ресурсов территории, какие центры развития будут определять региональную экономику в ближайшие десятилетия. Все это в конечном счете будет определять качество жизни нашего населения. Экологическая составляющая развития - это, может быть, самый важный аспект будущего.

Задача, считаю, более чем актуальная, учитывая особую ранимость северной экосистемы и тяжелое наследие бурного промышленного освоения целого ряда территорий, в том числе в Арктике. Мы должны тщательно проанализировать, в каком экологическом состоянии находятся сегодня территории республики, и спрогнозировать, что будет происходить с нашей природой, животными ресурсами, воздухом, водой. Важно понимать, насколько они способны выдерживать техногенную нагрузку, при каких условиях природная среда сохранит способность к самовоспроизведению.

- Какая специфика территории требует первостепенного внимания? Какие наиболее уязвимые вопросы, на ваш взгляд, требуется проработать на перспективу особенно тщательно?

- Очевидная экологическая особенность территории Якутии - замедленность биохимических процессов в биологической среде, повышенная ранимость растительного мира, в то же время медленная восстанавливаемость природных комплексов и ландшафтов. И это не просто заключения науки, свидетельства тому мы наблюдаем воочию. В последние годы экологическое законодательство в России несколько ужесточилось, но раны, нанесенные природе в прошлом веке, не заживают.

В пример могу привести реку Вилюй, по ряду оценок в ее русле остались тонны таллия, не удивительно, что ушла рыба да и сама вода перестала быть источником жизни. Вы думаете, лет через пятьдесят основным ценным ресурсом будут углеводороды? Сомневаюсь. Главной ценностью будет чистая вода. Из этого следует, что нам нужно обратить особое внимание на состояние северных рек, на их сбережение. Это, прежде всего, Лена, Вилюй, Алдан, Индигирка, Колыма и Яна. Эти реки держат на себе устойчивость экологических систем Севера.

У нас на первом заседании экспертного совета возникла дискуссия, нужно ли выделять отдельно в нашем стратегическом документе Арктическую зону. Совсем не праздный вопрос. Пока остановились на том, что в документе отдельная глава будет посвящена Арктике. Но важно сделать это уже сейчас. К разработке ресурсов Арктики сегодня уже огромный интерес, а есть ли технологии, которые бы могли обеспечить промышленную экологическую безопасность именно таких уязвимых территорий? Может быть, нам нужно повременить пока с освоением ресурсов этой части республики? Может быть, будущие поколения смогут это сделать рациональнее нас?

- Такая точка зрения представляется слишком уж радикальной, а если посмотреть на проблему с более рациональной позиции, нельзя же сидеть на опечатанном сундуке, да и вряд ли это получится?

- Конечно, прогресс не сдержать, и освоение природных ресурсов - это вопрос экономического и социального развития территории. Но при этом необходимо максимально ужесточить ответственность хозяйствующих субъектов, населения за нарушение экологических норм. И нормы эти тоже должны быть максимально жесткими. А наказание за их нарушение - неотвратимым.

Это отдельная тема для работы экспертного совета. Сегодня мы продолжаем констатировать экологический нигилизм в деятельности даже крупных компаний, влиять на которые республика не может.

Надеемся эту ситуацию преломить. К примеру, на Восточном экономическом форуме глава республики Егор БОРИСОВ подписал соглашение с Министерством природных ресурсов и АК «АЛРОСА» о совместных действиях в вопросах сохранения экологии. Егор Афанасьевич подчеркнул при этом, что практика, которая будет формироваться в соответствии с этим соглашением, должна получить распространение, в эту работу должны быть вовлечены все компании, работающие в Якутии. Глава республики призывает членов правительства бескомпромиссно ставить вопросы перед недропользователями в теме охраны природы.

Все это говорит о твердой позиции руководства республики сделать вопросы экологической безопасности сегодня и природосбережения на многие годы приоритетной задачей. И в этом депутаты Государственного Собрания (Ил Тумэн) должны сыграть важную роль. Экологическая доктрина должна сформулировать цели, задачи, систему мер по сохранению экологии.

- Каков алгоритм ваших действий, что подвластно именно законодателям республики?

- Нам предстоит провести обстоятельный анализ нормативно-правовой базы как федерального, так и регионального и муниципального уровней. По существу, нужно провести ревизию того, что есть и где мы пробуксовываем в вопросах экологии. Мы только начинаем эту работу, но какие-то вопросы для депутатов уже сегодня очевидны. Нужно выходить с инициативой разделить полномочия с Российской Федерацией и вернуть регионам правило «двух ключей» при наделении правом использования природных ресурсов. Нельзя все вопросы решать за регионы из Москвы. Должен соблюдаться баланс экономических и социальных интересов. У нас есть случаи, когда на территории какого-то муниципалитета появляется какая-то компания, начинает что-то копать, а местная власть вообще не в курсе, никак не может повлиять на происходящее. Это, кстати, создает и серьезное напряжение у населения. Многие поколения этих людей живут на этой территории, и именно их потомки будут здесь жить, но что остается им, если богатства этой территории будут осваиваться вахтовым методом людьми, для которых эта земля не является человеческой ценностью? На подобные вопросы нужно иметь справедливые ответы.

Конечно, наряду с нормативной базой мы должны получить максимально честную экспертную оценку по сегодняшнему экологическому состоянию территорий и реализуемых проектов. Она должна нацелить нас на формирование конкретных экологических программ.

Предстоит проанализировать все управленческие и финансовые механизмы, которые могли бы вовлекать в решение экологических проблем бизнес. К примеру, в Якутии практически нет муниципальных образований, где есть оформленные и оборудованные полигоны по утилизации твердых бытовых отходов, большинство даже не имеет паспортов на свои свалки. Какие стимулы могут привлечь частный бизнес в создание экологической инфраструктуры - нужно сформулировать ответ и на этот вопрос.

- Да, природоохранные мероприятия - дело дорогостоящее. Сейчас вы обозначите основные принципы экологической политики, но найдет ли республиканский бюджет деньги на ее реализацию?

- Дорогу осилит идущий, сформулировав принципиальные вопросы экологической политики, мы сможем разработать адекватную «дорожную карту» по ее реализации, выработать необходимую нормативно-правовую базу. На этом этапе не потребуется больших финансовых средств. А дальше, исходя из приоритетности, правительство республики и депутатский корпус будут формировать конкретные программы, на реализацию которых будут планироваться бюджетные инвестиции, как республиканские и муниципальные, так и федеральные. Мы сможем вписать свои потребности в целевые федеральные программы.

- На какие экспертные и научные силы будете опираться в подготовке этого стратегического документа?

- В нашем экспертном совете, состоящем из 15 человек, девять депутатов Госсобрания, вместе с нами в работу включились геолог, эколог, атомщик, научная общественность. Мы делаем ставку на ученых Научно-исследовательского института прикладной экологии Северо-Восточного федерального университета. Конечно, широко будет привлекаться общественность, население, самая заинтересованная сторона в вопросах сохранения экологии родной республики.

Президентом России 2017 год объявлен Годом экологии, мы хотим, чтобы он не прошел без конкретных результатов для республики. Будет проведено много всевозможных природоохранных мероприятий, рассчитываем, что удастся, сконцентрировав внимание на этой теме, решить целый ряд практических вопросов, обеспечивающих экологическое благополучие республики.

Лариса ЛАРИНА.

Журнал "Дальневосточный капитал", октябрь, 2016 год.