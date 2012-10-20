Для Якутии важнейшим партнером становится Хабаровский край

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Чем богаты

В центре особого внимания со стороны представителей якутских и хабаровских деловых кругов, собравшихся впервые за последние пять лет, оказалось развитие промышленных и инфраструктурных объектов южной Якутии. Именно они, по оценкам экспертов, в ближайшей перспективе станут основой для экономического взаимодействия Республики Саха и Хабаровского края.

Одна из главных ролей в этом отношении отводится освоению крупнейшего в мире Эльгинского угольного месторождения. Как сообщил руководитель инвестиционного проекта комплексного развития южной Якутии Василий ТЕПЛЯКОВ, уже в сентябре текущего года на месторождении была сдана в эксплуатацию первая обогатительная фабрика, а к 2015 году объем добычи достигнет 30 млн тонн угля.

Впрочем, Эльгинский угольный комбинат, в который вложено уже 52 млрд рублей, - лишь часть масштабного проекта комплексного развития южной Якутии. К 2019 году в рамках государственно-частного партнерства на юге республики появятся и другие предприятия, такие как Эльконский, Тарыннахский и Таежный горно-обогатительные комбинаты, Якутский и Инаглинский угольные комбинаты, Канкунская ГЭС и другие. За ближайшие семь лет инвесторы также планируют начать освоение ряда железнорудных, каменноугольных, апатитовых, урановых и фосфорных месторождений. Общая стоимость проекта оценивается сегодня в 422,5 млрд рублей, из которых 114,5 млрд руб. - средства государства.

Кроме того, благодаря строительству нефтепровода «Восточная Сибирь - Тихий океан» Якутия стала еще одним нефтедобывающим регионом России, а якутская нефть уже несколько лет экспортируется в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. По словам сотрудника НИИ региональной экономики Севера СВФУ Георгия КУЛАКОВСКОГО, объем нефтедобычи в республике за последние 5 лет вырос в 12 раз.

На фоне нефти, угля, газа и прочих полезных ископаемых не теряют своей значимости для экономики Якутии золото и алмазы. Отсчет времени государственной золотодобычи в республике идет с 1923 года. В настоящее время в Якутии идет освоение 209 месторождений золота, где ежегодно добывается порядка 18-19 тонн золота. Алмазные запасы Якутии, в свою очередь, представлены 17 коренными и 30 россыпными месторождениями.

Наряду с добычей золота, алмазов и прочих драгоценных камней в регионе традиционно развивалось и ювелирное дело. По словам президента Торгово-промышленной палаты Республики Саха (Якутия) Владимира ЧЛЕНОВА, сегодня малые ювелирные предприятия Якутии активно объединяются, формируя своего рода ювелирный кластер. Только за прошлый год якутские ювелиры произвели украшения на общую сумму 1,3 млрд рублей.

Другим «фирменным» якутским брендом, наравне с ювелирными украшениями, по праву считается рыба и, в частности, строганина. Рыбопромышленной отрасли в рамках дней Якутии в Хабаровске также было уделено немало внимания. Как рассказала начальник производства ООО «Якутский рыбзавод» Лидия ПЕТРОВА, сегодня якутская рыба ориентирована не только на российский, но и зарубежные рынки. «Сделаны первые поставки в Китай, ведутся переговоры с Аляской», - отмечает она. Однако, как подчеркнул Владимир Членов, для повышения качества и конкурентоспособности якутской рыбы предприятиям республики «необходимы современные технологии - прежде всего, применение шоковой заморозки».

Транспортные нити - основа партнерства

- У нас есть схема развития промышленности, транспорта и энергетики до 2025 года, которая предусматривает развитие всех направлений экономики: добыча полезных ископаемых, транспорт, энергетика, ювелирное дело и др., - рассказал «ДК» зампредседателя правительства Республики Саха (Якутия) Анатолий СКРЫБЫКИН. - Безусловно, план развития экономики Якутии предусматривает не только производство, но и распространение произведенной продукции на другие территории.

Речь идет, прежде всего, об экспорте полезных ископаемых в страны АТР. По словам Василия Теплякова, только с Эльгинского месторождения порядка 9 млн тонн каменного угля будет ежегодно двигаться по железной дороге в сторону порта Ванино Хабаровского края.

Однако такие планы, несомненно, требуют увеличения не только пропускной способности БАМа, но и портовых мощностей. Как отмечает Анатолий Скрыбыкин, одним из глобальных проектов, реализуемых сегодня Республикой Саха (Якутия) совместно с правительством Хабаровского края, является строительство транспортного перегрузочного комплекса в Ванино-Советско-Гаванском транспортно-промышленном узле. Проектирование терминала, который расположится в бухте Мучка и будет обслуживать якутские предприятия по экспорту полезных ископаемых, ведет ОАО «Единая Саха (Якутская) транспортная компания». Сдача комплекса запланирована на 2014 год, а его мощность составит 12 млн тонн грузов в год.

Особую роль в освоении многочисленных месторождений южной Якутии, безусловно, сыграет и Якутская железная дорога, которая уже с 2013 года прочно свяжет республику с Транссибом.

Хорошие перспективы для укрепления экономических связей Хабаровского края и Республики Саха откроет также строительство автодороги Амга - Нелькан - Аян, которое, впрочем, по мнению Георгия Кулаковского, «ведется сегодня очень вяло». При этом эксперт подчеркнул, что данная автодорога для Якутии крайне важна, т.к. обеспечит дополнительный выход региона к морю через Аяно-Майский район Хабаровского края и позволит «создать здесь особую экономическую зону «Аян».

Интересно, что данный совместный проект имеет и другое назначение. Как считает Анатолий Скрыбыкин, его реализация позволит создать в Аяне транспортный центр авиакомпании «Якутия» для развития межрегиональных перевозок.

- Кстати, в октябре текущего года у авиакомпании «Якутия» будет уже два самолета SuperJet-100, которые успешно прошли испытания в наших климатических условиях. Мы - реальный партнер Хабаровского края, - подчеркнул в ходе встречи деловых кругов Владимир Членов.

Другой важнейшей нитью, которая также вскоре соединит Республику Саха и Хабаровский край, станет магистральный газопровод «Якутия - Хабаровск». Работающая на Чаяндинском нефтегазоконденсатном месторождении компания «Газпром» готова начать поставки природного газа уже в 2016 году.

Не сырьем единым

В то же время, сегодня можно с полной уверенностью говорить о Якутии не только как о природной кладовой Востока, но и как о регионе, который готов осваивать новые технологии, организовывать инновационное производство.

- Последние 5 лет - переломные в жизни нашего региона, - заявил министр внешних связей Республики Саха (Якутия) Валерий МАКСИМОВ. - Сегодня мы не просто добываем полезные ископаемые и другие природные ресурсы, которыми богата Якутия, но и способны обеспечивать эффективное высокотехнологичное производство, тем более что экономически это намного выгоднее.

Особый интерес у представителей хабаровских деловых кругов в ходе проведения дней Якутии вызвали такие якутские предприятия, как ООО «Завод базальтовых материалов» и ООО «ТБМ». В частности, ООО «ТБМ» провело презентацию высокотехнологичных строительных материалов широкого спектра назначения на основе базальта, также добываемого в Якутии. Сегодня данное предприятие специализируется на производстве базальтового фибробетона, базальтопластиковой дорожной сетки, а в октябре запускает производство базальтовой арматуры.

- Это инновационный продукт, он отличается от обычной стальной арматуры вдвое большей прочностью и физико-механическими свойствами, втрое меньшим весом, а также более высокой устойчивостью к коррозиям. Самое главное, что применение этого материала экономически выгоднее, - рассказал «ДК» начальник производства базальтопластиковой арматуры ООО «ТБМ» Алексей ТУИСОВ. - Представители хабаровского бизнеса проявили большой интерес к нашей продукции, но до реальных поставок дело дойдет, наверное, ближе к зиме. Сегодня мы надеемся закрыть хотя бы потребности Якутии, которые очень высоки - из-за большой транспортной составляющей якутские потребители отдают предпочтение прежде всего местным производителям. В дальнейшем, несомненно, будем активно выходить и на другие регионы.

Глеб АЛЕНИШКО.

Журнал "Дальневосточный капитал".