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Внешнеторговый оборот в Якутии вырос на 41%
Подведены итоги работы Якутской таможни за 9 месяцев 2011 года. В федеральный бюджет перечислено около 425 млн руб., при плане 369 млн руб. За тот же период 2010 года было перечислено более 357 млн руб.
Внешнеторговый оборот в регионе деятельности таможни в январе-сентябре 2011 г. составил $643 млн, что выше показателя за тот же период 2010г. на 41%. Грузооборот за январь-сентябрь 2011 г. в сравнении с 2010 г. снизился на 5% и составил 2913 тыс. тонн.
Стоимость экспорта составила $533 млн, физический объем – 2908 тыс. тонн. Экспорт в стоимостном отношении увеличился на 30%, а в физическом - снизился на 5%.
Основная номенклатура экспорта – уголь каменный, доля которого в объеме экспорта составляет более 99% по весу и 97% по стоимости.
География экспорта распределилась следующим образом: Швейцария - $265,59 млн (50% от всего объема экспорта), Украина - $217,74 млн (41%), Китай - $23,69 млн (4,4%), Ирландия - $15,18 млн (2,8%), Япония - $9,77 млн (1,8%), Польша - $1,14 млн (0,2%).
Импорт по стоимости возрос в 2,4 раза, в натуральном выражении - на 43%. Стоимость импорта составила $109 млн, физический объем – 5,3 тыс. тонн.
Основная стоимость импорта за 9 месяцев 2011г. пришлась на следующие страны: США - $79,45 млн (73% от всего объема импорта), Германия - $12,58 млн (12%), Китай - $5,8 млн (5,3%), Япония - $5,2 млн (4,8%).
Важнейшими товарными статьями при импорте через Якутскую таможню в январе-сентябре 2011 года являлись следующие товарные группы (в соответствии с Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Таможенного союза):
- летательные аппараты (самолеты пассажирские «Боинг» стоимостью $78,84 млн, что составило 73% стоимости от импорта всех товаров. Рост в сравнении с аналогичным периодом 2010 года в 3,6 раз.
- машины, оборудование и механизмы, и их части - $16,72 млн (15% стоимости). Рост в 2,2 раза.
- шины пневматические новые - $6,9 млн (6% стоимости). Рост на 12%.
- средства наземного транспорта, их части и принадлежности – $3,2 млн (3% стоимости). Рост на 39%.
В зоне ответственности Якутской таможни в январе-сентябре 2011 г. осуществляли внешнеэкономическую деятельность (ВЭД) 45 предприятий и организаций и 16 зарегистрированных индивидуальных частных предпринимателей и физических лиц. В сравнении с аналогичным периодом 2010 г. число участников уменьшилось на 14%: в январе-сентябре 2010 г. осуществляли внешнеторговую деятельность 71 участник ВЭД, из них 53 юридических лица, 18 физических лиц.
За январь-сентябрь на таможенных постах Якутской таможни было оформлено 470 деклараций на товары (ДТ), что на 6% ниже уровня января-сентября 2010 года. Как и в прошлом году, количество ДТ, оформленных на импорт, превышает количество ДТ, оформленных на экспорт: соответственно, – 361 и 109 (в январе-сентябре 2010 года - 332 и 166 соответственно).
За отчетный период должностными лицами Якутской таможни возбуждено два уголовных дела по ч.2 ст.188 УК РФ «Контрабанда» и 109 дел об административных правонарушениях.
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