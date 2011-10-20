МЭС Востока приступили к замене высоковольтных вводов на подстанции 220 кВ Сулук в Хабаровском крае

Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» – Магистральные электрические сети (МЭС) Востока – приступил к замене высоковольтных вводов на подстанции 220 кВ Сулук (Хабаровский край).

Работы ведутся в рамках целевой программы 2011 года по замене высоковольтных вводов на подстанциях 220-500 кВ. В результате технического переоснащения будет существенно повышена надежность электроснабжения потребителей Верхнебуреинского района Хабаровского края, станций Байкало-Амурской железнодорожной магистрали ОАО « РЖД».

Высоковольтные вводы являются неотъемлемой частью автотрансформаторов и другого подстанционного оборудования. По ним электрический ток поступает от линий электропередачи на оборудование. В ходе работ два устаревших маслонаполненных ввода будут заменены современными аналогами. Новые вводы более долговечны, надежны и удобны в эксплуатации. Кроме того, они практически не требуют обслуживания. Завершить работы планируется к 22 октября.

Целевые программы ежегодно принимаются ОАО «ФСК ЕЭС» на основе заявок, представленных Магистральными электрическими сетями, в которых отражается состояние оборудования на подстанциях и линиях электропередачи. Как правило, в заявки попадают объекты, оборудование которых устарело и нуждается в скорейшей замене и модернизации. Целевые программы реализуются параллельно с инвестиционными и ремонтными программами Федеральной сетевой компании.

Подстанция 220 кВ Сулук установленной мощностью 50 МВА введена в эксплуатацию в 1991 году. От ее бесперебойной работы зависит надежность электроснабжения населения и потребителей Верхнебуреинского района Хабаровского края, объектов БАМа.

МЭС Востока обслуживают территории Хабаровского и Приморского краев, Амурской области, Еврейской автономной области, а также юга Республики Саха (Якутия) общей площадью около 2 млн кв. км и населением 4,8 млн человек. В эксплуатации филиала находятся 72 подстанции 220-500 кВ суммарной мощностью 12 680 МВА и 12 597 км линий электропередачи 220-500 кВ.

Досье: ОАО «ФСК ЕЭС» образовано в соответствии с программой реформирования электроэнергетики как монопольный оператор по управлению Единой национальной электрической сетью с целью ее сохранения и развития. Объекты электросетевого хозяйства Федеральной сетевой компании находятся в 73 регионах Российской Федерации общей площадью более 13,6 млн кв. км. Компания эксплуатирует 121 тыс. км линий электропередачи и около 800 подстанций общей установленной трансформаторной мощностью более 305,5 тыс. МВА класса напряжений 35-1150 кВ. В ОАО «ФСК ЕЭС» работает 23,5 тыс. сотрудников.