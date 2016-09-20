"Ростелеком" протестировал подводную оптоволоконную линию связи среди жителей Камчатки

С 4 по 14 сентября пользователи тарифной линейки «Смарт» на Камчатке – порядка 60 % абонентской базы «Ростелекома» – получили возможность протестировать высокоскоростной безлимитный интернет. Тестовый запуск подводной линии «Камчатка – Сахалин – Магадан» прошел успешно, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".

Тестирование проходило среди жителей Петропавловска-Камчатского, Елизово и Елизовского района, Вилючинска, сел Мильково и Усть-Большерецк, а также Усть-Большерецкого района (за исключением п. Октябрьский).

«Тестирование показало, что сеть «Ростелекома» выдержала качественные параметры на предельных нагрузках. Сбоев в работе системы мы не наблюдали. Некоторые клиенты «скачали» по 500 гигабайт информации, что в 1000 раз больше среднего объема потребления на одного клиента», – сообщил директор Камчатского филиала ПАО «Ростелеком» Андрей Сун.

Потребление трафика за весь период теста составило порядка 150 терабайт. Для сравнения: потребление максимального объема трафика по спутниковым каналам составляет 120 терабайт в месяц.

В часы наибольшей нагрузки трафик в тестовой линии достигал 3,5–4 Гбит/c.

«Очень порадовала скорость интернета. Всю неделю общалась с друзьями из Санкт-Петербурга по Skype. И наконец, смогла посмотреть выпуски любимых передач на YouTube онлайн», – говорит Наталия Коленко, жительница г. Петропавловска-Камчатского.

«Ростелеком» заблаговременно начал работы по подготовке районов Камчатки к приходу магистральной оптической линии связи. Компания модернизировала линии связи на полуострове, заменяя технологически устаревшие медные кабельные сети на современные оптические. Новые внутризоновые сети связи строятся по технологии Metro Ethernet («оптика в дом»).

Старт коммерческой эксплуатации ПВОЛС запланирован на 4 квартал 2016 года.

Досье "Золотого Рога": Приморский филиал ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение ПАО «Ростелеком», которое действует на территории Приморского края. Филиал входит в состав макрорегионального филиала «Ростелеком - Дальний Восток», созданного в апреле 2011 года на базе ОАО «Дальсвязь» после присоединения этой компании к ОАО «Ростелеком» и объединившего 7 региональных филиалов – Амурский, Камчатский, Магаданский, Приморский, Сахалинский, Хабаровский и филиал «Сахателеком».

Газета «Золотой Рог», Владивосток.