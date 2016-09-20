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Комсомольскому-на-Амуре авиационному заводу перепал мегазаказ

20 Сентября 2016, 10:44 | Дальний Восток

Комсомольский-на-Амуре авиационный завод до конца года поставит российским Военно-космическим войскам 10 самолетов Су-35С, пишет деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на сообщение главы Хабаровского края Вячеслава ШПОРТА.

«В текущем году начаты работы по исполнению контракта на строительство 50 самолетов Су-35С для Министерства обороны РФ. Срок выполнения контракта – 2020-й год. План поставки на этот год составляет десять самолётов», – сказал губернатор на открытии нового цеха завода.

Он отметил также, что «открытие цеха механообработки позволит заводу увеличить производственные мощности при выполнении государственных заказов на поставку гражданских и военных самолётов».

Шпорт сообщил также о предстоящих поставках Су-35 в Китай.

«С 2016 по 2018 годы предусматривается изготовление на КнААЗ и отгрузка 24 самолётов Су-35 для КНР. В текущем году планируется поставить в Китай четыре самолёта», – сказал он.

Контракт на поставку в Китай истребителей Су-35 был подписан в 2015 г.

ДОСЬЕ ГАЗЕТЫ «ЗОЛОТОЙ РОГ»: «Су-35С – это глубоко модернизированный сверхманевренный многофункциональный истребитель поколения "4++". В нем использованы технологии пятого поколения, обеспечивающие самолету превосходство над истребителями аналогичного класса. Отличительными особенностями самолёта являются: новый комплекс авионики на основе цифровой информационно-управляющей системы, новая радиолокационная станция с большой дальностью обнаружения воздушных целей и увеличенным числом одновременно сопровождаемых обстреливаемых целей, двигатели увеличенной мощности и поворотным вектором тяги».

Кроме того недавно стало известно, что контракт на серийное производство Перспективного авиационного комплекса фронтовой авиации (ПАК ФА) пятого поколения Т-50 на Комсомольском-на-Амуре авиазаводе планируется заключить до конца 2017 года.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: минобороны  Су-35  авиазавод  госзаказ  комсомольск-на-амуре 



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