Совет директоров РАО ЭС Востока рекомендовал голосовать за прекращение участия ДЭК в ДРСК

ДАЛЬНИЙ ВОСТОК, 20 сентября, ZRPRESS. Совет директоров ОАО «РАО Энергетические системы Востока» (РАО ЭС Востока) на заседании 19 сентября 2012 года определил позицию своих представителей по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «ДЭК».

Совет директоров принял решение поручить представителям РАО ЭС Востока в Совете директоров ОАО «ДЭК» голосовать за прекращение участия ОАО «ДЭК» в ОАО «ДРСК» (ДРСК) путем отчуждения акций ДРСК ОАО «ФСК ЕЭС» (ФСК). Решение было принято в рамках выполнения распоряжения Правительства РФ N 1174 от 7 июля 2011 года, согласно которому Минэнерго России и Росимуществу было поручено обеспечить интеграцию на базе ФСК сетевых активов РАО ЭС Востока.

Предполагается, что ФСК будет продан пакет обыкновенных именных акций ДРСК в количестве 910 333 199 800 штук. По итогам рыночной оценки, проведенной независимым оценщиком, цена пакета определена в размере 13 млрд. рублей. Основным фактором, повлиявшим на оценку, стало введение ограничения темпа роста тарифа при запланированном прекращении действия договоров «последней мили», и как следствие, отсутствие возможности скомпенсировать выпадающие доходы.

Совет директоров определил, что полученные денежные средства будут направлены на финансирование инвестиционных проектов Холдинга.

Решение Совета директора РАО ЭС Востока - это первый этап корпоративных процедур одобрения сделки. В дальнейшем ожидается одобрение сделки со стороны внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ДЭК».

«Золотой Рог».