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В МТС на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири - новое назначение
ВЛАДИВОСТОК, 19 сентября, ZRPRESS. ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС — NYSE: MBT), ведущий телекоммуникационный оператор в России и странах СНГ, сообщает о назначении Алексея Воронина на должность технического директора МТС в регионах Дальнего Востока и Восточной Сибири. Его предшественник, Евгений Новоселов, возглавил технический блок МТС в Центральной России.
В круг основных обязанностей нового технического директора входит реализация стратегии технического развития МТС во всех регионах Дальнего Востока и Восточной Сибири, расширение и эффективная эксплуатация сетей сотовой и фиксированной связи, обеспечение высокого качества услуг связи для абонентов МТС.
«Развитие инфраструктуры связи в регионах Дальнего Востока и Восточной Сибири имеет особое значение, социальную составляющую расширения сетей связи здесь сложно переоценить. Вместе с тем обеспечение услугами связи труднодоступных регионов, а также районов со сложным рельефом местности требует нестандартных технических решений, применения инновационных технологий. В 2011-2012 годах МТС провела масштабную модернизацию сети на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири, сейчас перед регионом стоит задача расширения магистральных и зоновых ВОЛС, улучшения покрытия вдоль ключевых транспортных магистралей региона, на территории курортных и рекреационных зон, промышленных объектов.. Я уверен, что профессиональный опыт Алексея позволит компании МТС продолжить внедрение самых современных технологий для развития сети, для улучшения качества голосовой связи и передачи данных в условиях постоянно растущей нагрузки на сеть, и впоследствии поможет реализовать проект строительства сети нового поколения», - отметил директор филиала МТС в регионах Дальнего Востока и Восточной Сибири Игорь Егоров.
Досье "ЗР"
Алексей Борисович Воронин родился в 1974 году. Окончил Уральский государственный экономический университет. Карьеру в МТС начал в феврале 2005 года с должности руководителя группы администрирования сетей и сетевых сервисов макрорегиона "Урал". На позицию технического директора макрорегиона МТС «Дальний Восток» Алексей пришел с должности директора департамента эксплуатации сети МТС на Урале. Женат, имеет троих детей.
«Золотой Рог».
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