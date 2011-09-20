Бизнес-школы ждут заказов от государства

Игроки рынка бизнес-образования надеются на приток клиентов из муниципальных и государственных служб.

Руководителей практически всех бюджетных учреждений (школы, детские сады, медицинские учреждения) уже обязали проходить курсы повышения квалификации, а также получать специальное дополнительное образование в области экономики и бизнес-управления.

Руководители бизнес-школ не скрывают своего энтузиазма и по поводу другой инициативы правительства – ввести обязательный экзамен на соответствие профессии, причем сдавать его должны будут как свежеиспеченные бакалавры, так и сотрудники с опытом. Игроки рынка полагают, что уровень сознательности российских сотрудников и их работодателей еще недостаточно высок, чтобы регулярно проходить курсы повышения квалификации, пишет ubo.ru.