"Транснефть" переименовала дальневосточную "дочку"

Новая структура будет отчислять налоги в бюджеты регионов Дальнего Востока в объеме до 14 млрд руб. в год

ООО «Дальнефтепровод» (дочернее предприятие АК «Транснефть»), обслуживающее нефтепровод ВСТО-2 на территории Хабаровского и Приморского краев, Амурской области и Еврейской автономной области, переименовано в «Транснефть - Дальний Восток».

«В силу исторических факторов большинство дочерних обществ компании в настоящее время имеют различные названия, не связанные с наименованием головной компании и не означающие принадлежность к ОАО «АК «Транснефть» как единой системе трубопроводного транспорта нефти и нефтепродуктов в России. Поэтому в рамках разработанной программы стратегического развития на период до 2020 года и второго этапа ребрендинга компания объявила об унификации названий дочерних организаций под брендом «Транснефть» на всей территории РФ.

Новые наименования будут отражать территориальную принадлежность, зону ответственности и род деятельности обществ как составной части группы «Транснефть», что сформирует восприятие целостной и единой системы нефтепроводного транспорта в России», - поясняют в компании.

С 8 августа 2014 года ООО «Востокнефтепровод» (Иркутская область, Братск) переименовано в ООО «Транснефть - Восток», ООО «Дальнефтепровод» (Хабаровский край, Хабаровск) - в ООО «Транснефть - Дальний Восток».

До конца 2014 года будет переименована еще 21 организация системы «Транснефть».

«Переименования не влекут за собой изменений в структуре и кадровом составе дочерних обществ ОАО «АК «Транснефть», они продолжат выполнять все свои финансовые и операционные обязательства», - уточняет компания.

«Транснефть» - государственная нефтетранспортная монополия, крупнейшая трубопроводная компания в мире, собственником которой является Российская Федерация. Подразделения компании работают в 63 регионах России.

«Транснефть - Дальний Восток» будет отчислять налоги в бюджеты регионов Дальнего Востока в объеме до 14 млрд рублей в год. Ожидается, что в новой компании будет работать до 8 тыс. человек.

«Сегодня на Дальнем Востоке с центром в Хабаровске занято порядка 6 тыс. человек. Мы собираемся произвести соответствующие преобразования, соединив эксплуатацию со стройкой в одну мощную структуру. Будем наращивать количество работающих до 8 тыс. человек», - сообщил «Золотому Рогу» советник президента «Транснефти» Игорь ДЕМИН.

Олег КЛИМЕНКО. Газета "Золотой Рог", Владивосток.