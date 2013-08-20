Корейские рыбодобытчики признались в незаконном владении российским минтаем

Корейский «пасифик» в России - компания SajoDaerim Corporation - обманывает правительства двух стран

Как сообщил ZRPRESS.Ru неофициальный источник, чиновники Республики Корея уже отреагировали на ситуацию и встретились с представителями компании SajoDaerim Corporation и Hansung Enterprise. «Известно, что корейское правительство настоятельно рекомендовало выйти этим группам бизнеса из управления рыбными компаниями России как можно скорее и без лишнего шума. У представителей корейских компаний есть всего несколько месяцев на принятие решения, в противном случае корейские рыбные холдинги ждут штрафные санкции уже со стороны их государства, так как под угрозой межправительственные соглашения России и Кореи », - подчеркнул собеседник.

Ситуация с корейским рыбным бизнесом получила продолжение. В ZRPRESS.Ru попал уточненный список российских рыбодобывающих компаний, которые контролируются корейским бизнесом. Напомним, по информации ФАС Корейские Sajo Industries и SajoDaerim Corporation до февраля 2013 года значились учредителями российских юридических лиц - ООО "Орион", ООО "Оладон", ООО "Поллукс".

Кроме того, корейцы предположительно контролируют деятельность ООО «Дальтрансфлот», ООО «Янтарь», ЗАО «Тралком», ЗАО "Экарма Сахалин", ЗАО «Курильский рассвет». Суммарный объем квот корейского «пасифика» около 70 тысяч тонн водных биоресурсов, из них 43 тысячи тонн - минтая. Остальные компании из списка - ООО «Уссури», ООО «Атика», ООО «Микор ЛТД», ООО «Алитет», ООО "Аян" - контролируются HNS, Silla Co LTD, KDF, NORDIK.

Корейская сотня

Таким образом, корейские компании контролируют 100 тысяч тонн российского минтая. Именно такой объем квот закреплен за компаниями из списка ФАС. Крупнейшие держатели квот по минтаю ЗАО «Экарма Сахалин» - 24 тысячи тонн и ЗАО «Тралком» - 10 тысяч тонн. ООО «Поллукс» - 13 тысяч тонн. Еще 100 тысяч тонн российской рыбы компании добирают ежегодной покупкой квот у других небольших российских фирм, которые могут распоряжаться квотами до 2018 г.

Однако в самих компаниях присутствие корейского капитала отрицают.

«Принадлежность к корейскому бизнесу мы не комментируем», - заявили в ООО «Оладон» (Хабаровск). «Мы - российская компания, но минтай в Корею реализуем, - рассказал генеральный директор ЗАО «Тралком» (Магадан) Станислав КАРАЧУН.

Однако источник ZRPRESS.Ru поведал историю наполнения магаданской компании квотами. «В 2009 г. корейские инвесторы выделили деньги на приобретение «Тралкомом» ЗАО «Рыбопромышленная компания Гарант», имеющую квоты на минтай и другие биоресурсы. Правда, они забыли уведомить и получить разрешение ФАС, что необходимо делать, когда сделка выше 400 млн руб. (валовая прибыль обеих компаний за 2009 г. 584 млн руб. - Прим автора). В 2012 г. путем присоединения в ЗАО «Тралком» входят еще ЗАО «Хабаровскморепродукт» (Хабаровск), в активе которой почти 3 тысячи минтаевых и сельдевых квот, и ЗАО «Моррыбпром-Находка» (Приморье) имеющая около 2000 тысяч минтаевых квот. Предположительно все приобретенные предприятия являются компаниями-рантье. В статистических документах субъектов федерации вылов за ними не значится. Только через эту магаданскую компанию корейский капитал стал контролировать почти 20 тысяч тонн российских биоресурсов.

Корейцы признались сами

Но обмануть российские контролирующие органы уже не получится. На корпоративном сайте SajoDaerim Corporation компания указывает, что она является собственником ООО «Оладон».





А генеральный директор ООО «Оладон» Евгений КИМ фигурирует как генеральный директор еще трех хабаровских рыбодобывающих компаний из списка ФАС.

На своем корпоративном сайте "Хансунг Интерпрайз Ко .ЛТД" и Сеульская Silla Co LTD также указывают, что они являются владельцами российских компаний ООО «Уссури» и ООО «Аян».





Цитата с сайта Хансунг Интерпрайз Ко. ЛТД – "Oct 17, 2003 - A Joint venture company USSURI was established in Russia".

Еще один возможный ресурсный оплот корейцев в России ЗАО «Экарма Сахалин». 100%-тный акционер этой компании ЗАО «Экарма ЛТД», кроме того, в группу компаний, которую контролирует «Экарма ЛТД», входят: ООО «Атика», ООО «Айруп», ООО «Восток-Ноглики», ООО «Даги», ООО «Промышленный холод». Основные добывающие суда этой группы компаний траулеры «Мыс Рубикон» и «Мыс Екатерины». Как рассказал ZRPRESS.Ru один из бывших членов экипажа работавший на этих траулерах, эти суда полностью контролируются корейскими представителями. Однако так и не представившийся сотрудник компании заявил ZRPRESS.Ru: «Мы - российская компания, а писать о том, что нас контролируют корейцы, опасно».

Между тем, в группе компаний «Экарма ЛТД» корейский капитал официально присутствует. В ООО «Промышленный холод» учредителями значатся ЗАО "Экарма ЛТД" (доля участия - 50%), - KORUS FISHERIES Co., LTD (доля участия - 50%).

Генеральный директор ЗАО «Экарма ЛТД» Анатолий КОСТИН отказался от комментариев. Отрицают свою причастность и в компании «Дальтрансфлот» (Приморье), хотя здесь признаются, что два года назад учредители компании поменялись.

Между тем, раскрытая информация на сайте корейского «пасифика» может привести к международному скандалу и ставит под угрозу выделение Россией квот Сеулу.





Цитата с корпоративного сайта SajoDaerim Corporation: «В первую очередь, мы обеспечили стабильную рыбную квоту в российских водах через совместное ведение бизнеса еще в 2001 году. Это стало основой развития корейской рыбной индустрии. Мы получили право приобретения рыбной квоты путем заключения соглашения между правительством Кореи и России. Рыбодобывающие суда расположены в Западной части Берингово моря».

Бонусы сверху

Выходит, что корейская компания за нелегальное владение российскими биоресурсами получает от российского правительства, в виде бонуса, еще и биоресурсы по межправительственным соглашениям.

«Корее добавили квоту на вылов минтая, и сегодня она составляет 40 тысяч тонн. Также добавили объемов по треске, кальмару, сельди и другим видам. Прибавка составила 20 тысяч тонн. В общем, корейские рыбаки получили право добыть в исключительной экономической зоне РФ 61 тысячу тонн биоресурсов», - заявил ZRPRESS.Ru представитель Росрыболовства Александр САВЕЛЬЕВ.

В то же время, чиновники Росрыболовства считают, что корейские компании ждет незавидная участь. «Позиция Росрыболовства - иностранные компании не имеют права добывать российские биоресурсы. Если факты подтвердятся, то это будет уголовное преследование. Все доли квот будут изъяты и переданы государству, в дальнейшем они будут выставлены на аукционы».

Но, возможно, что корейскому бизнесу разрешат уйти из России по-хорошему. Как пишет "Коммерсантъ", по словам главы ФАС Игоря АРТЕМЬЕВА, корейские бизнесмены должны уйти из компаний, в которых они незаконным путем получили контроль. "Они должны уйти — так же, как это сделала Pacific Andes",— считает глава ФАС.

По информации ZRPRESS.Ru полученной из источника в ФАС, компании из корейского списка можно разделить на две части. Это группа компаний, где корейцы являются 100%-тными владельцами и компании, где российские предприниматели имеют некие доли.

«Индульгенцию от российского правительства на «спокойный уход», получат предприятия, где есть российский капитал. «Корейские инвесторы должны продать свою долю российским предпринимателям в совместных компаниях. В противном случае, корейский бизнес окажется под уголовным преследованием в России, и возможно, в Корее», - заявил наш собеседник.

«Мы готовы выкупить у корейских партнеров их доли. Соответствующие переговоры уже начались», - рассказал ZRPRESS.Ru один из представителей совместной компании.

Развеять иллюзии

Однако заработать на бегстве из России у азиатских инвесторов вряд ли не получится.

В крупнейшем российском холдинге «Русское море добыча» (РМД) утверждают, что говорить о срочном приобретении компаний, в которых ФАС выявило аффилированность корейскому капиталу преждевременно и некорректно. Также руководство РМД считает, вряд ли компании, указанные в списке ФАС, могут каким-то образом завысить цену своих активов, предположив, что теперь они стали привлекательны для инвесторов, и в частности РМД.

"Если у владельцев компаний есть иллюзии, что нам можно будет что-то быстро и дорого продать, то мы их развеем. РМД тщательно подходит к приобретению любых активов связанных с биоресурсами. Для нас важны экономические показатели - объемы вылова, эффективность освоения квот, конкретные подзоны, в которых предприятия имеют квоты. Есть и другие факторы, влияющие на цену приобретаемых активов. Если ФАС нашла присутствие корейского капитала, то, наверное, будут приняты меры реагирования, предусмотренные российским законодательством", - прокомментировал ситуацию «ЗР» генеральный директор РМД Андрей Тетёркин.

Дальнейшая судьба корейских минтаевых «королей», которые развивают свои холдинги за счет владения российскими ресурсами, зависит от позиции российского правительства. Заявления и действия ФАС в отношении китайского рыбного гиганта через год трансформировались в уход Pacific Andes из российской рыбной отрасли. Представители «корейского пасифика» могут остаться без квот и без денег, но с уголовным преследованием.

Юрий МОРОЗОВ, ZRPRESS.Ru, Владивосток.