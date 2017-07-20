Лучший приморский актив Сергея Дарькина остался в надежных руках

Ключевой актив бизнес-империи экс-губернатора Сергея ДАРЬКИНА ПАО «Находкинская база активного морского рыболовства» (НБАМР) сменило гендиректора: на смену отработавшему год в этой должности Владимиру КОВАЛЬСКОМУ пришел давний соратник Сергея Михайловича по бизнесу и политике Сергей ПЕРЕДРИЙ, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

По данным Деловой газеты «Золотой Рог», контракт с новым гендиректором, как и с его предшественником, был заключен сроком на один год. В то же время Олег ДАРЬКИН «отрулил» НБАМР целых пять лет. Стоит отметить, что в этом году старший брат Сергея Дарькина и вовсе дистанцировался от НБАМР, покинув даже совет директоров.

ДОСЬЕ ГАЗЕТЫ "ЗОЛОТОЙ РОГ": Передрий Сергей Андреевич родился 18 июня 1960 года в п. Цукурино Селидовского района Донецкой области Украины. В 1980 году окончил Херсонское мореходное училище рыбной промышленности по специальности «техник-судомеханик». 1980-1992 гг. - 4-й механик, 3-й механик, 2-й механик, старший механик производственного объединения «Дальморепродукт». 1992-2001 гг. - менеджер, ведущий специалист по судам, заместитель начальника отдела, заместитель гендиректора, член совета директоров ЗАО «Ролиз». С апреля по июнь 2001 года, во время предвыборной кампании на пост губернатора Приморья, был доверенным лицом Сергея Дарькина. 25 июня 2001 года был назначен вице-губернатором Приморья, курировал вопросы жилищно-коммунального хозяйства и природопользования. 30 ноября 2006 года подал в отставку с поста вице-губернатора. С июня 2010 года и по сей день входит в совет директоров банка «Приморье». Женат, имеет дочь и сына.

По данным Деловой газеты «Золотой Рог», Сергей Передрий напрямую владеет лишь 0,1038% (0,0399% обыкновенных) акций ПАО «НБАМР». В настоящее время г-н Передрий - директор и единственный учредитель ООО «Акция-ДВ-Находка», которому принадлежит 25% акций ООО «НПО «Нереида» (владелицей 55% акций этой компании является супруга Сергея Дарькина Лариса БЕЛОБРОВА).

В новый совет директоров, сформированный на годовом собрании, вновь вошли президент ПАО «ТИГР» Сергей Дарькин, бывший вице-губернатор Приморья, ныне директор проектного филиала ПАО «ТИГР» Андрей НОРИН, помощник гендиректора ПАО «НБАМР» по корпоративным вопросам, гендиректор ЗАО «Дальинвестгрупп» Савелий ПОНОМАРЕНКО, Cергей Передрий, а также 83-летний адмирал, бывший командующий Тихоокеанским флотом Геннадий ХВАТОВ.

Вместо Олега Дарькина и директора «Nakhodka Seafood s.r.o.» Виктора МАРЧЕНКО в совет директоров избраны гендиректор и единственный владелец ООО «Дальневосточная инвестиционная компания» (Москва) Анна ХМАРУК и гендиректор ООО «РРК Холдинг» (Москва) Виктор БЫКОВ. Отметим, что «РРК Холдинг» представляет интересы консорциума инвесторов, который включает гендиректора РРК Дмитрия ДАНГАУЭРА, Дмитрия КОЦЮБИНСКОГО и Сергея Дарькина. В августе 2016 года «РРК Холдинг» приобрела 100% акций ЗАО «Русская рыбная компания» (РРК) у ПАО «Русская аквакультура». Стоимость сделки составила около 1,8 млрд рублей (без учета 650 млн рублей, полученных «Русской аквакультурой» от РРК в виде дивидендов). «Новые владельцы высоко оценивают перспективы синергии сделки, в том числе по развитию Дальнего Востока», - отмечала РРК.

ДОСЬЕ ГАЗЕТЫ "ЗОЛОТОЙ РОГ": ПАО «Находкинская база активного морского рыболовства» - интегрированное предприятие, в состав которого входит несколько дочерних компаний и обособленных структурных подразделений. Основу хозяйственной деятельности составляют круглогодичный промысел в морях Тихого океана, в районе Курильских островов и Восточного побережья Японии. Основными объектами промысла являются минтай, лемонема, кальмар, макрурус, сельдь. Добывающий флот компании состоит из 10 крупнотоннажных траулеров и одного транспортного рефрижератора. Весь улов перерабатывается непосредственно на борту в море. Выпускаемая продукция первичной заморозки сертифицирована для экспорта в страны Европейского союза. Большая часть готовой продукции реализуется по долгосрочным рамочным соглашениям российским и зарубежным предприятиям – крупным оптовикам и заводам-переработчикам в Западную Европу, США, Азиатско-Тихоокеанский регион и по всей территории РФ. В настоящее время 86,6% уставного капитала НБАМР владеет АО «Дальинвестгрупп» (Москва), на паритетных началах принадлежащее ООО «Приоринвест» и ООО «Альтгрупп». По данным участников рынка, НБАМР контролируется Сергеем Дарькиным.

Вылов НБАМР в 2016 году составил 173,5 тыс. тонн, что на 21% больше, чем в 2015 году. В том числе находкинская компания сумела увеличить вылов минтая на 17%, до 117,513 тыс. тонн (7% от суммарного объема предприятий Приморья). Еще больший прирост показал вылов кальмара: с 1,192 тыс. тонн в 2015 году до 25,756 тыс. тонн в 2016 году. В итоге на долю НБАМР в прошлом году пришлось 50% из освоенных квот лемонемы и 30% из освоенных квот кальмара рыбопромышленниками РФ.

Процент освоения квот НБАМР за 2016 год составил 112,9%, в том числе за счет объектов, общий допустимый объем которых не устанавливается.

Удельная доля НБАМР в 2016 году в общероссийском вылове составила 3,9% (3,26% в 2015 году), в Дальневосточном бассейне – 5,6% (5,14% годом ранее). В рейтинге крупных и средних предприятий рыбохозяйственного комплекса Приморского края за 2016 год НБАМР заняла второе место (20,7%), пропустив вперед только компанию «Ролиз», которая послужила трамплином в большой бизнес и далее в политику для Сергея Дарькина.

«В целом, количественное и качественное изменение структуры вылова водных биоресурсов благоприятно сказалось на динамике основных финансово-экономических показателей, о чем свидетельствует рост годового объема выручки и рентабельности продаж», - отмечается в годовом отчете НБАМР.

Как ранее сообщала Деловая газета «Золотой Рог», ПАО «НБАМР» в 2016 году увеличило чистую прибыль по РСБУ по сравнению с 2015 годом на 18,4%, до 2,735 млрд рублей. Выручка за год выросла на 23% - до 9,664 млрд рублей.

Производственная программа по выпуску продукции также показала положительную динамику: в 2016 году НБАМР выпустила 125,521 тыс. тонн готовой продукции разной степени обработки, что на 27,794 тыс. тонн больше, чем в 2015 году.

«В результате падения цен на филе минтая в отчетном (2016-м) году, производство было частично переориентировано на выпуск минтая неразделанного и минтая б/г, прирост по выпуску данного вида готовой продукции составил 36%. Увеличение вылова кальмара позволило пропорционально почти вдвое увеличить выпуск продукции из него (+95% продукции тушка, плавник кальмара, +96% - щупальца кальмара)», - отмечает НБАМР.

В прошлом году флот НБАМР пополнился транспортным судном японской постройки «Тигр-2», валовой вместимостью 7 тыс. тонн и чистой вместимостью 4,8 тыс. тонн. «Наличие судна с подобными техническими характеристиками в составе транспортного флота компании не только позволит оптимизировать затраты общества на фрахт собственной продукции, ежегодно давая экономический эффект в размере 150 млн рублей, но и получать дополнительную выручку во время непромысловых периодов», - поясняет НБАМР.

Инвестиционная программа НБАМР на 2017 год включает в себя в том числе приобретение крупнотоннажных промысловых судов для увеличения объемов вылова и выпуска продукции.

Кроме того, предусмотрены «перевод судов компании на «тяжёлое» топливо, что позволит существенно оптимизировать затраты общества; проведение технологической модернизации: установка современного технологического и морозильного оборудования позволит увеличить объемы выпускаемой в море продукции на 10-20%; проведение инновационной модернизации: установка оборудования связи новейшего поколения на судах компании позволит эффективно контролировать работу судна».

Генеральный план работы компании в 2017 году предусматривает увеличение объема выловленных водных биоресурсов на 3 тыс. 569 тонн (+2% к 2016 году). В то же время при благоприятной промысловой обстановке на кальмаре ожидается рост объема вылова до 5%.

Однако за счет ряда непроизводственных факторов плановые финансово-экономические показатели работы компании могут показать отрицательную динамику в 2017 году. Так, чистая прибыль по итогам 2017 года может составить 1,746 млрд рублей, что на 36% меньше, чем в 2016 году.