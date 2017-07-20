Таможенники ответили на претензии рыбаков

Начальник Дальневосточного таможенного управления (ДВТУ) Юрий ЛАДЫГИН специально для Деловой газеты «Золотой Рог» разъяснил горячую тему взаимоотношений таможни с рыбаками, а также нюансы, связанные с оформлением таможенных процедур при проведении судоремонта за пределами России, пишет деловая газета «Золотой Рог».

Ранее ряд рыбодобывающих компаний региона заявили, что новые правила декларирования судоремонтных работ приводят к дополнительной нагрузке на бизнес, что ставит под вопрос эффективность бизнеса. В частности, рыбаки заявили, что им приходится декларировать не только собственно ремонтные работы, но и судовые запчасти и принадлежности (ЗИП), командировочные расходы специалистов и даже саморемонтные работы экипажей.

- Никаких «новых» правил декларирования здесь нет. В отношении временно вывозимых с таможенной территории Евразийского экономического союза и ввозимых обратно на такую территорию водных судов применяются положения Таможенного кодекса Таможенного союза, регулирующие временный вывоз транспортных средств международной перевозки (ТСМП), - говорит Юрий Ладыгин. - С временно вывезенными ТСМП допускается совершение операций по техническому обслуживанию и (или) текущему ремонту, необходимых для обеспечения их сохранности, эксплуатации и поддержания в состоянии, в котором они находились на день вывоза, если потребность в таких операциях возникла во время использования этих транспортных средств в международной перевозке, без уплаты таможенных пошлин, налогов.

Иные операции по ремонту и (или) другие операции, в том числе вызванные необходимостью очередного освидетельствования и продления эксплуатационной годности судна, могут осуществляться при условии помещения ТСМП под таможенную процедуру переработки вне таможенной территории.

В случае совершения в отношении указанных транспортных средств иных операций без помещения временно вывезенных ТСМП под таможенную процедуру переработки вне таможенной территории при обратном ввозе временно вывезенных ТСМП, подлежат уплате таможенные пошлины, налоги, исчисляемые со стоимости операций по переработке.

Суть «дела «Доброфлота»

- По уголовному делу в отношении компании «Доброфлот» - дело прекращено за отсутствием состава преступления. Однако после его прекращения было решение суда, подтверждающее правоту таможенной службы: товар, производимый «Доброфлотом», имеет статус иностранного, - говорит Юрий Ладыгин. - «Доброфлот» - это уникальная компания, которая производит свои консервы, а также просто морозит выловленную рыбу прямо в море. Подчеркну, в открытом море. И консервы, и мороженую рыбу они готовят из иностранного сырья, следовательно товар иностранный и подлежит обязательному декларированию.

История спорного вопроса между таможенными органами и АО «Южморрыбфлот» первоначально связана с деятельностью правоохранительных подразделений Дальневосточного региона в отношении рыбной продукции, ввезенной на таможенную территорию Евразийского экономического союза (ЕАЭС) с плавбазы «Всеволод Сибирцев» (судовладелец – АО «Южморрыбфлот», входящее в группу компаний «Доброфлот») без помещения указанного товара под соответствующую таможенную процедуру и, соответственно, без уплаты таможенных платежей.

- При этом главным вопросом в рассматриваемой ситуации является вопрос определения статуса ввозимых товаров из районов промысла в порты РФ, - говорит Юрий Ладыгин.

При разъяснении указанной ситуации следует исходить из следующей логики. Вопросы, связанные с ввозом товаров на территорию ЕАЭС, регулируются правом Союза. Право Таможенного союза действует исключительно на таможенной территории ЕАЭС.

Единую таможенную территорию ЕАЭС составляют территории Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики и Российской Федерации, а также находящиеся за пределами территорий государств - членов Союза искусственные острова, установки, сооружения и иные объекты, в отношении которых государства - члены таможенного союза обладают исключительной юрисдикцией.

Несмотря на то, что исключительная экономическая зона не является территорией РФ, в силу федерального закона «Об исключительной экономической зоне Российской Федерации» РФ осуществляет суверенные права и юрисдикцию на данной территории (подтверждено постановлением пленума ВАС от 8 ноября 2013 года №79.)

Соответственно, так называемое открытое море (водное пространство за пределами исключительной экономической зоны и территориальных вод) находится за рамками юрисдикции права Союза.

И все ресурсы открытого моря, включая недра и биоресурсы, для Таможенного союза являются иностранными товарами, потому что не могут быть отнесены к российским товарам, к которым согласно Таможенному кодексу Таможенного союза относятся находящиеся на таможенной территории Таможенного союза товары:

- полностью произведенные на территориях государств - членов Таможенного союза;

- ввезенные на таможенную территорию Таможенного союза и приобретшие статус товаров Таможенного союза в соответствии с настоящим кодексом и (или) международными договорами государств - членов Таможенного союза;

- изготовленные на территориях государств - членов Таможенного союза из товаров, указанных в абзацах втором и третьем настоящего подпункта, и (или) иностранных товаров и приобретшие статус товаров Таможенного союза в соответствии с настоящим кодексом и (или) международными договорами государств - членов таможенного союза.

- Эти товары не произведены, не изготовлены на территории Союза. И для определения их статуса абсолютно не важно, откуда они происходят – из открытого моря или с территории некой третьей страны, - продолжает Юрий Ладыгин. - Кстати, при закупке рыбы у иностранных рыбаков наши перерабатывающие комплексы и не могут достоверно, знать откуда эта рыба (открытое море или территориальные воды третьих стран). В любом случае это иностранный товар. А плавучий перерабатывающий комплекс не является таможенной территорией по указанным выше основаниям.

Соответственно, ввоз иностранных товаров на территорию Союза подлежит обложению таможенной пошлиной, которая и взимается ДВТУ с иностранных товаров, ввозимых на территорию Таможенного союза, – в рассматриваемом случае с рыбной продукции, изготовленной в открытом море из сырья, выловленного иностранными рыболовецкими судами.

Тонкости происхождения

Крайне важно отметить, что данный проблемный вопрос не связан с определением происхождения товаров. Исходя из самих Правил определения происхождения товаров, товар может считаться происходящим с территории той или иной страны, только если он произведен или подвергнут обработке/переработке на территории этого государства. Для этого он должен быть ввезен на эту территорию и помещен под определенную таможенную процедуру. В случае с ввозом иностранного сырья для переработки – это процедура переработки на таможенной территории, если последующей целью является экспорт продуктов переработки, или выпуск для внутреннего потребления, если цель – ввоз продукта на территорию Союза. В рассматриваемом случае все происходит за пределами таможенной территории Таможенного союза и товар не помещается под соответствующие процедуры. Поэтому действия ДВТУ полностью обоснованы и законны.

То, на что претендует компания «Доброфлот», - бесконтрольный ввоз на территорию России продукции, изготовленной из иностранного сырья, без декларирования и уплаты таможенной пошлины – может прямо поставить в положение конкурентного преимущества эту компанию по отношению к таким же перерабатывающим предприятиям, только находящимся на берегу, которые, чтобы ввезти иностранное сырье, должны оформить его в соответствии с правом ЕАЭС и уплатить таможенную пошлину.

В целях поддержки рыбопромысловой отрасли правом Союза и законодательством РФ установлено освобождение от уплаты ввозной таможенной пошлины в отношении продукции морского промысла судов государств – членов Союза, а также судов, арендованных (зафрахтованных) юридическими и физическими лицами государств – членов Союза.

Предоставление льгот для продукции морского промысла, выловленной иностранными рыболовными судами, будет способствовать недобросовестной конкуренции и приведет к снижению эффективности применяемых правительством РФ мер по поддержанию и развитию российских предприятий-переработчиков, а также к ухудшению социально-экономической ситуации в прибрежных субъектах РФ.

Они вправе использовать льготу по НДС, предусмотренную статьей 150 НК Российской Федерации: «Не подлежит налогообложению (освобождается от налогообложения) ввозимая в Российскую Федерацию и на иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией, продукция морского промысла, выловленная и (или) переработанная рыбопромышленными предприятиями (организациями) РФ».

Для обоснования своей позиции представители рыбоперерабатывающей компании ссылаются на Конвенцию о сохранении и управлении рыбными ресурсами в открытом море северной части Тихого океана (Токио, 24.02.2012 г.), которая ратифицирована РФ, упоминая о том, что национальные квоты в этом районе будут закрепляться за странами-участниками на основании статистики вылова.

Однако вылов водных биологических ресурсов в открытом море осуществляется иностранными судами. На российскую плавбазу осуществляется только перегруз продукции морского промысла с иностранных судов.

Более того, механизм распределения национальных квот на добычу (вылов) водных биологических ресурсов в открытом море северной части Тихого океана Конвенцией не регламентирован.

КСТАТИ

Президент России Владимир ПУТИН отдал поручение в течение трех месяцев подготовить изменения в действующее законодательство, которые облегчат ввоз рыбы и рыбной продукции в страну.

«Уже есть поручение президента Владимира Путина федеральным органам, им поручено в трехмесячный срок решить проблему с беспрепятственным пересечением таможенной границы российской продукцией, выловленной и произведенной в российском море российскими компаниями на российских судах», - сказал вице-премьер, полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий ТРУТНЕВ на заседании совместной коллегии Минвостокразвития и Генеральной прокуратуры РФ.

Вице-премьер напомнил, что необходимость таких поправок в законодательство возникла из-за конфликтов рыбопромышленных компаний с таможенными и другими силовыми структурами. В частности, конфликт обострился в 2016 году в отношении судов компании «Доброфлот».