Группу "Сумма" пристегнули к китайскому поясу

Соответствующие договоренности зафиксированы в меморандуме о взаимопонимании, который был подписан на прошлой неделе с участием главы группы «Сумма» Зиявудина МАГОМЕДОВА и главы совета директоров ZJSG Мао ЦЗЯНЬХУНА, пишет деловая газета «Золотой Рог». Компании намерены сотрудничать в рамках стратегии «Один пояс, один путь», поясняет «Сумма».

В рамках меморандума стороны намерены развивать сотрудничество между ПАО «Владивостокский морской торговый порт» (ВМТП, крупнейшая стивидорная компания в порту Владивосток), «Большим портом Зарубино» и портами китайской провинции Чжэцзян с целью увеличения плотности маршрутов в регионе.

«Стороны также намерены совершенствовать мультимодальные перевозки между Китаем, Россией и Европой, укреплять стратегическое сотрудничество между Китаем и Россией в области международной морской торговли, поддерживать развитие логистического бизнеса транспортной группы FESCO», - отмечает «Сумма».

ZJSG - государственное предприятие провинции Чжэцзян, созданное для управления морскими и портовыми активами провинции, развития портовой инфраструктуры, осуществления торговых операций, проектирования и строительства портовых сооружений. Группа «Сумма» (подконтрольна Зиявудину Магомедову) - многопрофильный холдинг, объединяющий активы в портовой отрасли, логистике, инжиниринге, строительстве, телекоммуникационном и нефтегазовом секторах.

Проект «Большой порт Зарубино» предусматривает развитие железно- и автодорожной, а также энергетической инфраструктуры на участке Зарубино - Хуньчунь (Китай). Предполагается, что порт будет переваливать грузы из северо-восточных провинций КНР в южные, а также часть экспорта российского зерна. Объем инвестиций оценивается более чем в 200 млрд рублей. Партнером «Суммы» по проекту может стать международный портовый оператор DP World (ОАЭ).

Ранее правительство РФ для развития двух международных транспортных коридоров (МТК) в Приморье распределило транзит товаров из Китая в контейнерах в направлении портовых пунктов пропуска на юге Приморского края.

Согласно правительственному постановлению, транзитные товары в контейнерах, ввезенные из КНР через пункт пропуска на российско-китайской границе «Махалино», далее за границу будут следовать через морские порты Зарубино и Посьет (МТК «Приморье-2»).