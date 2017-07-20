www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 59.24 р. 100 JPY: 52.85 р.
EUR: 68.28 р. 10 CNY: 87.69 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
АТР
Распечатать

Группу "Сумма" пристегнули к китайскому поясу

20 Июля 2017, 10:56 | Дальний Восток

Соответствующие договоренности зафиксированы в меморандуме о взаимопонимании, который был подписан на прошлой неделе с участием главы группы «Сумма» Зиявудина МАГОМЕДОВА и главы совета директоров ZJSG Мао ЦЗЯНЬХУНА, пишет деловая газета «Золотой Рог». Компании намерены сотрудничать в рамках стратегии «Один пояс, один путь», поясняет «Сумма».

В рамках меморандума стороны намерены развивать сотрудничество между ПАО «Владивостокский морской торговый порт» (ВМТП, крупнейшая стивидорная компания в порту Владивосток), «Большим портом Зарубино» и портами китайской провинции Чжэцзян с целью увеличения плотности маршрутов в регионе.

«Стороны также намерены совершенствовать мультимодальные перевозки между Китаем, Россией и Европой, укреплять стратегическое сотрудничество между Китаем и Россией в области международной морской торговли, поддерживать развитие логистического бизнеса транспортной группы FESCO», - отмечает «Сумма».

ZJSG - государственное предприятие провинции Чжэцзян, созданное для управления морскими и портовыми активами провинции, развития портовой инфраструктуры, осуществления торговых операций, проектирования и строительства портовых сооружений. Группа «Сумма» (подконтрольна Зиявудину Магомедову) - многопрофильный холдинг, объединяющий активы в портовой отрасли, логистике, инжиниринге, строительстве, телекоммуникационном и нефтегазовом секторах.

Проект «Большой порт Зарубино» предусматривает развитие железно- и автодорожной, а также энергетической инфраструктуры на участке Зарубино - Хуньчунь (Китай). Предполагается, что порт будет переваливать грузы из северо-восточных провинций КНР в южные, а также часть экспорта российского зерна. Объем инвестиций оценивается более чем в 200 млрд рублей. Партнером «Суммы» по проекту может стать международный портовый оператор DP World (ОАЭ).

Ранее правительство РФ для развития двух международных транспортных коридоров (МТК) в Приморье распределило транзит товаров из Китая в контейнерах в направлении портовых пунктов пропуска на юге Приморского края.

Согласно правительственному постановлению, транзитные товары в контейнерах, ввезенные из КНР через пункт пропуска на российско-китайской границе «Махалино», далее за границу будут следовать через морские порты Зарубино и Посьет (МТК «Приморье-2»).

Ольга ДОБРОЛЮБОВА, Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Автор:
Теги: КНР  пункт пропуска  шелковый путь  зарубино  Хуньчунь  китай  бизнес  Владивостокский морской торговый порт  чжэцзян  транспортный коридор 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru