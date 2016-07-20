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Сбербанк выделит Амурской области более 1 млрд рублей для развития и поддержки региона
20 Июля 2016, 15:30 | Дальний Восток
Дальневосточный Сбербанк и Правительство Амурской области сотрудничают в части реализации инвестиционных проектов в различных отраслях экономики региона, программ инфраструктурного развития, поддержки малого и среднего предпринимательства, в информационно-коммуникационной области, а также в финансово-кредитной сфере, ориентированной на социально-экономическое развитие Приамурья, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".
С начала текущего года Благовещенское отделение Дальневосточного банка ПАО Сбербанк участвовало в десяти электронных аукционах, объявленных министерством финансов Амурской области. Последний аукцион, в котором принял участие Сбербанк, состоялся в июне текущего года. Два лота - кредитные линии с лимитами в 355 млн рублей и 465 млн рублей достались Сбербанку. Привлеченные средства регион планирует потратить в декабре текущего года на покрытие дефицита областного бюджета, сообщили "Золотому Рогу" в пресс-службе Дальневосточного банка ПАО Сбербанк.
Также в текущем году Сбербанк принимал участие в электронных аукционах, объявляемых муниципальными образованиями области. 10 мая 2016 года Сбербанк участвовал в электронном аукционе на оказание финансовых услуг по предоставлению 400 млн.рублей в виде кредитной линии для финансирования дефицита бюджета администрации города Благовещенска. На основании протокола подведения итогов электронного аукциона победителем признан ПАО Сбербанк, предложивший минимальные ставки.
Дальневосточный банк ПАО Сбербанк
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Теги: сбербанк
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