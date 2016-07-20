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"Трансаэро" может начать возрождение с маршрута Москва - Владивосток
По данным источника, близкого к «Трансаэро», вопрос о запуске нового проекта на базе «Трансаэро» осенью 2016 года рассматривается в практической плоскости. Сроки обусловлены продолжающейся инвентаризацией имущества авиаперевозчика и ходом судебных разбирательств в его адрес.
Пресс-служба компании сообщила, что «пока не сможет предоставить конкретную информацию о планах ее возрождения, так как детали еше прорабатываются», пишет «Эксперт-онлайн».
Собеседник «Эксперта» отметил, что развитие новой авиакомпании «начнут с ниш, которые не интересны крупным перевозчикам из-за небольшой маржинальности». Интерес к ближнемагистральным самолетам Sukhoi Superjet 100 говорит о планах занять нишу регионального авиаперевозчика на небольших дистанциях. При этом директор компании Александр Бурдин говорит и о дальнемагистральных перевозках: «Очень любопытно выглядят дальнемагистральные перевозки на Дальний Восток».
Официального объявления о возможности создания нишевого перевозчика пока не будет, так как проект находиться в уязвимом положении и «Трансаэро» пока лишь «формирует предложение», добавил собеседник «Эксперта». Напомним, что для запуска нового проекта Бурдину потребуется провести реструктуризацию долга перевозчика — 250 млрд рублей, что, очевидно, потребует подробного представления кредиторам плана дальнейшего развития компании, который обеспечит возможность компенсации долгов.
Эксперты оценивают дальневосточный рынок авиаперевозок, как одну из наиболее вероятных площадок для старта нового проекта. При этом учитывается, что на данном направлении работают исключительно «Аэрофлота» со своим дочерним перевозчиком «Россия», и отсутствие конкуренции приводит к неконтролируемому росту цен. Это и создает новый сегмент, которым может воспользоваться «Трансаэро».
В тоже время, по информации «Коммерсанта», «Аэрофлот» теряет около 3 млн рублей на каждом дальневосточном рейсе туда-обратно, что вынуждает компанию идти на повышение цен. «Россия» так же будет переходить на коммерчески обоснованные тарифы, которые выше текущих в 1,5-2 раза. Однако пресс-служба «Аэрофлота» опровергла информацию о возможном повышении цен на дальневосточном направлении.
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