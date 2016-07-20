"Мы были, есть и будем современной рыночной компанией"

Президент ПАО «Ростелеком» Сергей Калугин обозначил ориентиры одного из ключевых игроков телекоммуникационной отрасли

Телеком-индустрия развивается семимильными шагами, и любой оператор старается удержаться в этом тренде. При этом на первый план выходят не только рыночные задачи. Так, старожил отрасли «Ростелеком» в последнее время успешно реализует проект интернетизации сельской глубинки в рамках госпроекта по ликвидации «цифрового неравенства» и ведет строительство дата-центров для удовлетворения спроса на хранение данных в России, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

О том, за счет чего «Ростелекому» удается идти впереди рынка и одновременно решать задачи государственного масштаба, региональным журналистам рассказал президент ПАО «Ростелеком» Сергей КАЛУГИН.

«Мы делаем свои сети облачными и виртуальными»

- «Ростелеком» в первую очередь - это компания технологическая. И вопрос о том, что мы должны быть лидерами в сетях, не обсуждается. Нет сетей - нет бизнеса. Поэтому мы очень активно строим сети и за последние годы довели волоконно-оптические линии связи до 31 млн домохозяйств по всей России. То есть практически все многоквартирные дома в той или иной степени подключены к сети «Ростелекома».

Второй вопрос, которым мы плотно занимаемся, - стараемся сделать более продуктивными наши магистральные сети. В последнее время часто используются два модных слова – виртуальность и облачность. Так вот, мы уже делаем свои сети облачными и виртуальными. На нашей сети сегодня много самых различных устройств, которые управляются программным софтом. В перспективе нам хочется сделать сеть более простой, потому что сейчас каждый раз, когда мы вводим новую услугу, приходится что-то перестраивать. Мы хотим, чтобы все услуги создавались и хранились в нескольких крупных дата-центрах.

Мы также рассчитываем принять участие в организации так называемого «государственного облака» - распределенной инфраструктуры хранения данных госорганов.

Досье "Золотого Рога": В конце 2015 года правительство РФ утвердило концепцию перевода информационных ресурсов органов власти в единую систему центров обработки данных. Документ предусматривает централизацию IT-инфраструктуры госорганов. Для этого должна быть создана система ЦОДов, управляемая одним оператором. В эти дата-центры также планируется поэтапно перевести информационные ресурсы госорганов и госкомпаний. Оператор системы ЦОДов должен построить сеть федеральных и региональных дата-центров, связанных резервированными магистральными каналами в единый «катастрофоустойчивый кластер». Трафик кластера будет изолирован внутри РФ. Оператор системы «государственных» дата-центров будет создавать ее за свой счет, говорится в концепции. В системе планируется задействовать и ресурсы крупных (свыше 100 стоек) существующих ЦОДов госорганов - их можно будет передать оператору системы.

Говоря о развитии технологий, нельзя забывать про качество обслуживания. Поэтому клиентский сервис – это наша базовая задача. Мы стараемся сокращать время устранения неисправностей, вводим предоставление услуг через личный кабинет, чтобы была возможность общаться с клиентом дистанционно. Стараемся развивать интеллектуальные контакт-центры.

«Ростелеком», в силу того что у нас очень много самых разных пользователей, много инвестирует в то, что раньше называлось big data («большие данные»), а сейчас называется искусственным интеллектом. Мы стараемся не просто анализировать данные, но и на их основе строить прогнозы, а на основании этих прогнозов - принимать обоснованные решения.

Естественно, что мы хотим быть современной рыночной компанией. И мы понимаем, что в современном мире основная конкуренция идет не за продукты и услуги, а за модель управления. Должна быть такая модель управления и развития, которая бы позволяла продукты и услуги реализовывать как можно быстрее. Глава Сбербанка Герман ГРЕФ после посещения Google Inc. в Силиконовой долине отмечал, что там говорят примерно так: «Если мы сегодня это не обсудим и не примем решение, то завтра китайцы это уже сделают». Мы тоже должны стремиться к быстрому реагированию на запросы рынка.

Очень важная тема для нас, как для компании с долгой историей, - это операционная эффективность. Например, когда мы более серьезно подошли к процессу закупок, стоимость приобретаемого оптоволокна снизилась практически в два раза. И таких резервов предостаточно.

Конечно, мы много думаем о будущем. Естественно, что мы занимаемся развитием своих традиционных систем, чтобы нарастить рыночную долю. И она растет: например, в сегменте платного ТВ за прошлый год мы выросли более чем на 4 п.п., это очень хороший результат. Накопив новые компетенции и создав задел для будущего, мы идем в новые сферы, которые нам близки. Например, сейчас мы достаточно плотно занимаемся развитием облачных услуг для своих корпоративных клиентов.

Ставка на промышленный интернет

- Очень важно, что «Ростелеком» всегда готов сделать рывок в те сегменты, которые будут определять наше будущее завтра. Например, мы очень серьезно занимаемся промышленным интернетом. Для этого нужно создавать платформы и стандартные алгоритмы, которые позволяют каждую транзакцию делать все лучше и лучше. У нас есть ряд поручений, которые нам давал президент России по развитию промышленного интернета. И мы считаем, что это один из главных рынков, на котором мы должны присутствовать.

«Ростелеком» обладает уникальной инфраструктурой телекоммуникационных и вычислительных мощностей и интегрированных на их основе систем для решения задач государственного значения. Плюс к нашей сети подключено огромное количество производственных компаний.

Досье "Золотого Рога": Интернет вещей (англ. Internet of Things, IoT) - направление, сосредоточенное на создании среды, в которой подключенные по интернет-сетям устройства взаимодействуют по единым протоколам без участия человека. Предполагается, что в перспективе интернет станет средой для подключения умных автомобилей, городских сенсоров и датчиков, контролирующих состояние коммуникаций, систем безопасности, носимой электроники, контролирующей состояние здоровья владельцев, и многого другого. Промышленный интернет вещей, в частности, позволяет повысить производственную эффективность, снизив издержки и риски аварий. Для беспроводной передачи данных особо важную роль в построении «интернета вещей» играют такие качества, как эффективность в условиях низких скоростей, отказоустойчивость, адаптивность, возможность самоорганизации. К 2020 году количество подключенных, или умных, устройств в мире достигнет 50 млрд штук, оценивала Cisco. По прогнозу IDC, к этому времени рынок IoT достигнет $1,7 трлн.

Если говорить о практическом внедрении решений промышленного интернета, то в этом направлении мы пока в самом начале. В мире все крупные компании уже у себя эту историю сделали. Россия, повторюсь, только в самом начале. Мы анализировали, насколько предприятия будут более продуктивны после внедрения технологий промышленного интернета, и получили поразительную цифру - от 15 до 40%.

Проекты в этом направлении уже есть, но их немного. «Ростелеком» уже подписал соглашения о стратегическом партнерстве в области инновационного развития с рядом компаний: ИК «СИБИНТЕК», РОТЭК, НПО «Сатурн» и «Российскими космическими системами».

Мы, например, уже плотно работаем с вузами и студентами, у нас уже 11 кафедр в вузах охвачены совместной работой, в том числе и по теме промышленного интернета. Но на некоторые вещи у нас элементарно времени не хватает. К сожалению, наша отраслевая наука во многом свою гибкость потеряла. Но я не думаю, что Россия безнадежно отстает. Для промышленного интернета сейчас очень важно создать стандарты. И мы в это направление достаточно много инвестируем.

Эффективная модель – залог будущих успехов

- Каким мы видим главный вызов для себя? Главная задача, которую надо решить сегодня, - это не только внедрение технологий и развитие сетей. Здесь мы конкурентоспособны на самом высоком уровне. Большой плюс, что нам всегда удается делать что-то особенное. Например, Олимпиада в Сочи. Она вся прошла в «цифре», и мы смогли решить эти все моменты за очень короткий срок.

Мы должны найти определенную модель, которая бы вписывалась в наши текущие стереотипы и которая могла бы быть эффективной в будущем. Самый большой вызов – это изменение нашей корпоративной культуры.

Раньше мы все старались делать внутри своей компании. Сейчас поняли, что это невозможно. Есть компании, с которыми мы работаем в партнерстве. Есть компании, которые мы приобретаем. К примеру, на рынке дата-центров мы вышли на первое место через покупку группы компаний SafeData.

Если говорить про мировые сервисы, то мы как телеком-компания стараемся в первую очередь сделать интересные тарифы. Мы строим сети так, чтобы они были рассчитаны на пик нагрузки. И если нашими сетями люди пользуются ночью, речь идет о геймерах, то нам не надо строить избыточные сети. У нас все уже есть.

Кроме этого, мы стараемся вступать в большое количество партнерств. В некоторые проекты мы инвестируем через наш венчурный фонд. Пока мы инвестируем не в игры как таковые, а в программный продукт, который позволяет их хорошо делать.

Мы внимательно наблюдаем за развитием направления виртуализации данных, которая отражает уровень развития страны и общества. Это потребует большого количества мощностей для хранения этих данных. Поэтому мы много внимания уделяем ЦОДам. К примеру, сейчас строим дата-центр рядом с Калининской атомной электростанцией, потому что для ЦОДа первоочередно наличие мощного источника электроэнергии.

«Интерактивное ТВ»

- Базовый тренд понятен. Раньше телевидение было линейным и люди смотрели ограниченное количество каналов. Статистика не говорит о том, что этот показатель падает, но людей, которые смотрят телевизор на кухне, постепенно становится меньше. При этом очень быстро растет история, связанная с нелинейным смотрением. Это то, что смотрят на видеохостингах.

Наше «Интерактивное ТВ» имеет сервис «Мультискрин»: вы можете смотреть наш продукт не только на телевизоре, но и на смартфонах и планшетах, на Smart TV (рус. «умное телевидение», технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в современные телевизоры и ресиверы цифрового телевидения). То есть потребление телевидения становится все более индивидуальным. Потребитель желает смотреть то, что он хочет, в то время, которое ему удобно. Под это мы делаем новые продукты. И отрасль к этому тренду приспосабливается, чтобы заработать на этом тренде.

Если говорить о региональных особенностях, то они, конечно же, есть. Мы знаем, что и сколько смотрят наши клиенты в разных регионах. Например, в Санкт-Петербурге больше смотрят документальное кино, а за Уралом больше смотрят патриотическое кино.

Есть большой проект устранения цифрового неравенства, его мы делаем по поручению президента России. То есть мы проводим оптоволокно до населенных пунктов с населением 250-500 человек для того, чтобы цифровое неравенство, которое существует, было ликвидировано. Как только в такой регион приходит оптика, это не только ускоренный доступ в интернет или возможность смотреть IPTV. В первую очередь это позволяет автоматизировать систему управления. И предоставлять услуги в электронном виде. Решая проблему цифрового неравенства, мы поднимаем в целом уровень технологического развития всей страны. Мы даем возможность многим людям включиться в процесс современной жизни и тем самым толкнуть экономику вверх.

«Аллё», вы на связи

- Не секрет, что аналоговая телефония сейчас стагнирует: каждый год мы теряем 7-8% абонентов проводной телефонии. Как мы с этим боремся? Стараемся сделать телефон не привязанным к конкретному домохозяству. Например, скоро мы представим очень хороший продукт «Аллё» – речь идет о приложении, позволяющем совершать звонки и обмениваться сообщениями. Фактически мы предлагаем потребителю эволюцию домашнего телефона, который в дополнение к имеющимся ранее возможностям (прямой городской номер, входящие и исходящие звонки) позволяет получить мобильность благодаря доступу в интернет, использовать широкий спектр абонентских устройств, а также сделать фиксированную связь индивидуальной, распределив вызовы между абонентскими устройствами членов семьи.

В целом сегодня мы имеем от стандартной телефонии меньше 40% выручки. Выпадающие доходы «перекрываем» ростом в других цифровых сегментах бизнеса. Мы стараемся на основе того телефонного продукта, который у нас есть, зацементировать эту аудиторию и гармонично перевести ее в новые технологии.

В случае с «Аллё» мы видим, что можем предоставлять клиенту не только голосовую услугу, то есть этот продукт мы совмещаем с теми, которые сегодня актуальны.

Если говорить более философски, то задача «Ростелекома» состоит в том, чтобы сделать жизнь своих потребителей более комфортной.

Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.