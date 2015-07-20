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Якутия готова представить более 20 инвестпроектов на Восточном экономическом форуме
20 Июля 2015, 10:49 | Дальний Восток
В Постоянном представительстве Республики Саха (Якутия) в Москве прошла презентация инвестиционных проектов для их включения в программу Восточного экономического форума, сообщает деловая газета "Золотой Рог" со ссылкой на пресс-службу Минэкономразвития.
В обсуждении проектов и формата их презентация приняли участие представители Минвостокразвития, Организационного комитета ВЭФ, региональных властей и авторы предложенных бизнес-идей.
По словам постоянного представителя Якутии Алексея Стручкова, республика готова представить на ВЭФ более 20 подготовленных инвестпроектов. Замглавы Минвостокразвития Максим Шерейкин, отметил, что презентации на Форуме будут проходить в разных форматах – как в ходе пленарных сессий, разделенных на отраслевые сегменты, так и в «рitch-сессиях», предусматривающих максимально краткое представление проекта.
Одним из основных проектов Якутии, предлагаемых для презентаций в рамках Форума, стал проект строительства мостового перехода через реку Лену в районе Якутска, инициатором которого выступает Федеральное дорожное агентство. Значительное количество проектов связано с разработкой месторождений и оптимизации дорожно-транспортной инфраструктуры. Экспертам также были представлены проекты в сфере легкой промышленности и сельского хозяйства, предложения по созданию санаторно-курортных объектов и гостиничных комплексов.
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