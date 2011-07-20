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Дом отдыха локомотивных бригад на станции Вяземская ждет железнодорожников

20 Июля 2011, 13:22 | Дальний Восток

Подарком ко Дню железнодорожника для локомотивного хозяйства Дальневосточной железной дороги станет ввод в эксплуатацию дома отдыха локомотивных бригад на станции Вяземская.

После капитального ремонта, произведенного Хабаровской дистанцией гражданских сооружений, обновленное здание полностью отведено под дом отдыха локомотивных бригад. Теперь более сорока машинистов и помощников, задействованных в перевозочном процессе, смогут на станции Вяземская полноценно отдохнуть между поездками.

В ходе ремонта проведена замена кровли, обновление фасада, благоустроена прилегающая территория.

С высоким качеством строители выполнили внутренние отделочные работы, превратив помещения в уютные и комфортные комнаты отдыха для локомотивных бригад. Капитальный ремонт, на который затрачено 2,1 млн рублей, выполнен в срок с соблюдением всех норм и требований.

Данный объект станет важным звеном в перевозочном процессе проекта «Восточная Сибирь – Тихий океан». На Дальневосточной железной дороге для следования нефтеналивных составов, формируемых по станции Сковородино (Амурская область) и следующих до порта Козьмино (Приморский край), внедрена новая перевозочная технология - составы следуют по удлиненным тяговым участкам Облучье-Вяземская, Вяземская-Уссурийск. Это позволяет более эффективно использовать рабочее время локомотивных бригад, а также разгрузить транспортный узел Хабаровск-2, минуя его на проход.

Как сообщила Служба корпоративных коммуникаций ДВЖД, в настоящий момент по новой технологии на Дальневосточной железной дороге проходят в среднем 5-7 пар поездов в сутки. Дом отдыха локомотивных бригад на станции Вяземская сможет выполнять свои функции и в случае увеличения грузопотока в перспективе.

Автор: Служба корпоративных коммуникаций ДВЖД – филиала ОАО «РЖД»
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