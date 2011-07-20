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«Полюс Золото» планирует нарастить производство в 3,2 раза

20 Июля 2011, 01:13 | Дальний Восток

Золотодобывающая компания «Полюс Золото» планирует увеличить объем производства к 2020 году по сравнению с 2010 годом почти в 3,2 раза до более чем 137 тонн золота в год. Данные показатели содержатся в стратегии развития компании до 2020 года, которую утвердил совет директоров, сообщает пресс-служба «Полюс Золота».

Ожидается, что объем добычи на предприятиях компании в 2016 году возрастет до 115 тонн золота в год.

По словам гендиректора компании Германа Пихоя, реализация принятой стратегии позволит «Полюс Золоту» в 2016 году войти в пятерку крупнейших мировых золотодобывающих компаний.

«Расширение действующих производств с одновременным улучшением технологий переработки руды позволит компании в течение нескольких лет существенно снизить операционные затраты и создать пример развития новых проектов», — отметил главный операционный директор «Полюс Золота» Джеймс Ньювенхейс.

«Полюс Золото» — один из крупнейших мировых производителей золота. Портфель активов компании включает в себя рудные и россыпные месторождения в Красноярском крае, Иркутской, Магаданской и Амурской областях и Якутии. В I квартале 2011 года компания получила чистый убыток по РСБУ в 118,516 млн рублей против прибыли в размере 26,888 млн рублей годом ранее.

Автор: По сообщениям пресс-служб
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