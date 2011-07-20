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Иностранцы могут получить доступ к месторождениям РФ

20 Июля 2011, 10:49 | Дальний Восток

Минприроды РФ подготовило поправки в закон «О недрах», позволяющие иностранным инвесторам разрабатывать открытые ими стратегические месторождения по специальному разрешению правительства РФ. Об этом говорится в документах министерства, пишет Bfm.ru.

Согласно поправкам, правительство РФ в исключительных случаях может разрешить разведку и добычу на федеральном участке недр юрлицу с участием иностранных инвесторов или иностранному инвестору, проводившему геологоразведку (в том числе по совмещенной лицензии) до факта открытия этого месторождения полезных ископаемых или до завершения работы по геологическому изучению недр на всем участке.

К участкам недр федерального значения относятся участки с месторождениями нефти с запасами от 70 млн тонн, газа — от 50 млрд кубических метров, а также шельфовые участки. Иностранные инвесторы могут получить без разрешения правительства РФ до 10% в компаниях, владеющих лицензиями на такие участки. Федеральная антимонопольная служба предлагает увеличить этот барьер до 25%. Ранее правительство РФ могло отозвать лицензию компании на разведку стратегических месторождений, но вместе с этим власти страны должны были возместить инвестиции.

По данным ведомства, в 2010 году в России бюджетное финансирование и внебюджетные инвестиции в геологическое изучение недр сократилось на 3,7% и 25% соответственно. В прошлом году общий объем бюджетных средств, направленных на поиск и оценку минерального сырья, составил 20,6 млрд рублей против 21,4 млрд рублей в 2009 году.

Автор: BFM.ru
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