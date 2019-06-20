4-й международный инвестиционный Восточный нефтегазовый форум примет более 200 руководителей главных компаний отрасли

10-11 июля во Владивостоке в рамках 4-го Восточного нефтегазового форума топовые игроки отрасли обсудят вопросы реализации стратегических проектов Восточной Сибири и Дальнего Востока. На одной площадке форум соберется более 200 участников, в числе которых представители крупнейших компаний индустрии.

Форум в цифрах и фактах:

200+ руководителей – ведущих нефтегазовых проектов и компаний Восточной Сибири и Дальнего Востока – Восток ЛПГ, Иркутская нефтяная компания, Газпромнефть-Сахалин, Якутская топливно-энергетическая компания, Газпром переработка Благовещенск, Дальгазресурс, Газпром СПГ Владивосток, Дальневосточная энергетическая управляющая компания, Ангарская нефтехимическая компания, ННК, РНГ, Дальневосточный центр судостроения и судоремонта, РН-КрасноярскНИПИнефть, Петросах, Приморский газ, Газпром газораспределение Дальний Восток, Газпром проектирование, Востокбункер, Дальневосточная газовая компания, Славнефть-Красноярскнефтегаз, Дальневосточная железная дорога, УссурНефтеПродукт и многие другие

Среди ВИП-гостей: Константин Богданенко, Врио вице-губернатора, Администрация Приморского Края; Михаил Кириллин, Первый заместитель министра, Министерство промышленности и геологии Республики Саха; Владимир Белов, Председатель комитета, Правительство Хабаровского края по развитию топливно-энергетического комплекса; Сергей Донской, Член совета директоров АО «ИНК-Капитал», Иркутская нефтяная компания; Денис Крылов, Генеральный директор, Газпромнефть-Сахалин; Станислав Каспаров, Директор, Обеспечение поддержки бизнеса в регионах присутствия, Сибур; Андрей Алексеев, ВрИО Генерального директора, ЯТЭК; Виталий Вершинин, Генеральный директор, ННК-Приморнефтепродукт; Альфред Бекшенев, Генеральный директор, ПИРС; Владимир Лукьянов, Генеральный директор, РН-КрасноярскНИПИнефть; Олег Горкавцев, Генеральный директор, Приморский газ; Олег Баранов, генеральный директор, Дальгазресурс

15+ крупнейших инвестиционных проектов Дальнего Востока и Восточной Сибири – Амурский ГПЗ, Амурский ГХК, НЗМУ, Судостроительный комплекс «Звезда», Восток ЛПГ, Проект по производству этилена и этана (ИНК), Проект модернизации ангарской нефтехимической компании и многие другие

50+ докладов с ключевой информацией от руководителей таких компаний как Иркутская нефтяная компания, Газпромнефть - Сахалин, СИБУР Холдинг, Дальневосточный центр судостроения и судоремонта, ПИРС, РН-КрасноярскНИПИнефть, Приморский газ, ЯГПК, Сибирь-Энерго и многие другие

10+ стендов на выставке высоких технологий и новейшего оборудования от таких компаний как Газпромбанк, Мегафон, АтлантикТрансгазСистема, Юралс Кэпитал, Энергомаш, Гексагон, Мичуринский завод катализаторов, Экскласез Холдингз, Татнефт- Пресскомпозит и многие другие

более 15 часов делового и неформального общения в рамках рабочих сессий, выставки, ланчей, кофе-брейков и коктейльных приемов

Спонсоры Форума: Золотой спонсор– Газпромбанк; Серебряный спонсор – Мегафон; Бронзовый спонсор – АтлантикТрансгазСистема.

Среди докладчиков и почетных гостей:

Константин Богданенко, Врио вице-губернатора, Администрация Приморского края

Сергей Донской, Член совета директоров, Иркутская нефтяная компания

Андрей Алексеев, Врио Генерального директора, ЯТЭК

Рустам Кажаров, Вице-президент по взаимодействию с органами государственной власти и международному сотрудничеству, ННК

Юрий Чубко, Директор, Уссурнефтепродукт

Эдуард Рыбаков, Главный инженер, Ангарская нефтехимическая компания

Александр Баталов, Генеральный директор, Восток ЛПГ

Валентин Грязнов, Заместитель генерального директора по экономике и финансам, Газпром переработка Благовещенск

Владимир Лукьянов, Генеральный директор, РН-КрасноярскНИПИнефть

Олег Баранов, Генеральный директор, Дальгазресурс

Александр Коробков, Генеральный директор, Газпромнефть-Сахалин

Олег Горкавцев, Генеральный директор, Приморский газ

Роман Азаров, Генеральный директор, Восток Бункер

Александр Харитонов, Руководитель проекта Газ, РНГ

Альфред Бекшенев, Генеральный директор, ЗАО ПИРС

Денис Крылов, Заместитель генерального директора, руководитель проекта «Сахалин», Газпромнефть-Сахалин;

Леонид Бернер, Генеральный директор, АтлантикТрансгазСистема;

Альфред Бекшенев, Генеральный директор, ПИРС;

Марк Богослов, Председатель совета директоров, ТопГаз;

Александр Гульков, Заведующий кафедрой, Дальневосточный федеральный университет;

Моника Голдштейн, Руководитель Обособленного подразделения в г Новосибирск, Hexagon и многие другие.

Среди постоянных участников: АЛРОСА-ГАЗ, Владивостокский припортовый завод, Восток ЛПГ, Газпром газораспределение Дальний Восток, Газпром газэнергосеть гелий, Газпром межрегионгаз, Газпром межрегионгаз Дальний Восток, Газпром нефть, Газпром переработка Благовещенск, Газпром проектирование, Газпром СПГ Владивосток, Газпромнефть-Сахалин, Дальгазресурс, Дальневосточная энергетическая управляющая компания, Дальневосточный центр судостроения и судоремонта, Красноярскгазпром, Находкинский завод минеральных удобрений, НИИГазэкономика, НИПИГАЗ, ННК-Приморнефтепродукт, ПЕТОН, Приморский газ, РЖД Логистика, СИБУР Холдинг, Славнефть-Красноярскнефтегаз, Судостроительный комплекс «Звезда» и многие другие.

Оргкомитет форума:

Кристина Саргсян,

Директор проекта

+7 495 109 9 509 (Москва),

[email protected]

