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4-й международный инвестиционный Восточный нефтегазовый форум примет более 200 руководителей главных компаний отрасли
10-11 июля во Владивостоке в рамках 4-го Восточного нефтегазового форума топовые игроки отрасли обсудят вопросы реализации стратегических проектов Восточной Сибири и Дальнего Востока. На одной площадке форум соберется более 200 участников, в числе которых представители крупнейших компаний индустрии.
Форум в цифрах и фактах:
- 200+ руководителей – ведущих нефтегазовых проектов и компаний Восточной Сибири и Дальнего Востока – Восток ЛПГ, Иркутская нефтяная компания, Газпромнефть-Сахалин, Якутская топливно-энергетическая компания, Газпром переработка Благовещенск, Дальгазресурс, Газпром СПГ Владивосток, Дальневосточная энергетическая управляющая компания, Ангарская нефтехимическая компания, ННК, РНГ, Дальневосточный центр судостроения и судоремонта, РН-КрасноярскНИПИнефть, Петросах, Приморский газ, Газпром газораспределение Дальний Восток, Газпром проектирование, Востокбункер, Дальневосточная газовая компания, Славнефть-Красноярскнефтегаз, Дальневосточная железная дорога, УссурНефтеПродукт и многие другие
- Среди ВИП-гостей: Константин Богданенко, Врио вице-губернатора, Администрация Приморского Края; Михаил Кириллин, Первый заместитель министра, Министерство промышленности и геологии Республики Саха; Владимир Белов, Председатель комитета, Правительство Хабаровского края по развитию топливно-энергетического комплекса; Сергей Донской, Член совета директоров АО «ИНК-Капитал», Иркутская нефтяная компания; Денис Крылов, Генеральный директор, Газпромнефть-Сахалин; Станислав Каспаров, Директор, Обеспечение поддержки бизнеса в регионах присутствия, Сибур; Андрей Алексеев, ВрИО Генерального директора, ЯТЭК; Виталий Вершинин, Генеральный директор, ННК-Приморнефтепродукт; Альфред Бекшенев, Генеральный директор, ПИРС; Владимир Лукьянов, Генеральный директор, РН-КрасноярскНИПИнефть; Олег Горкавцев, Генеральный директор, Приморский газ; Олег Баранов, генеральный директор, Дальгазресурс
- 15+ крупнейших инвестиционных проектов Дальнего Востока и Восточной Сибири – Амурский ГПЗ, Амурский ГХК, НЗМУ, Судостроительный комплекс «Звезда», Восток ЛПГ, Проект по производству этилена и этана (ИНК), Проект модернизации ангарской нефтехимической компании и многие другие
- 50+ докладов с ключевой информацией от руководителей таких компаний как Иркутская нефтяная компания, Газпромнефть - Сахалин, СИБУР Холдинг, Дальневосточный центр судостроения и судоремонта, ПИРС, РН-КрасноярскНИПИнефть, Приморский газ, ЯГПК, Сибирь-Энерго и многие другие
- 10+ стендов на выставке высоких технологий и новейшего оборудования от таких компаний как Газпромбанк, Мегафон, АтлантикТрансгазСистема, Юралс Кэпитал, Энергомаш, Гексагон, Мичуринский завод катализаторов, Экскласез Холдингз, Татнефт- Пресскомпозит и многие другие
- более 15 часов делового и неформального общения в рамках рабочих сессий, выставки, ланчей, кофе-брейков и коктейльных приемов
- Спонсоры Форума: Золотой спонсор– Газпромбанк; Серебряный спонсор – Мегафон; Бронзовый спонсор – АтлантикТрансгазСистема.
Среди докладчиков и почетных гостей:
- Константин Богданенко, Врио вице-губернатора, Администрация Приморского края
- Сергей Донской, Член совета директоров, Иркутская нефтяная компания
- Андрей Алексеев, Врио Генерального директора, ЯТЭК
- Рустам Кажаров, Вице-президент по взаимодействию с органами государственной власти и международному сотрудничеству, ННК
- Юрий Чубко, Директор, Уссурнефтепродукт
- Эдуард Рыбаков, Главный инженер, Ангарская нефтехимическая компания
- Александр Баталов, Генеральный директор, Восток ЛПГ
- Валентин Грязнов, Заместитель генерального директора по экономике и финансам, Газпром переработка Благовещенск
- Владимир Лукьянов, Генеральный директор, РН-КрасноярскНИПИнефть
- Олег Баранов, Генеральный директор, Дальгазресурс
- Александр Коробков, Генеральный директор, Газпромнефть-Сахалин
- Олег Горкавцев, Генеральный директор, Приморский газ
- Роман Азаров, Генеральный директор, Восток Бункер
- Александр Харитонов, Руководитель проекта Газ, РНГ
- Альфред Бекшенев, Генеральный директор, ЗАО ПИРС
- Денис Крылов, Заместитель генерального директора, руководитель проекта «Сахалин», Газпромнефть-Сахалин;
- Леонид Бернер, Генеральный директор, АтлантикТрансгазСистема;
- Альфред Бекшенев, Генеральный директор, ПИРС;
- Марк Богослов, Председатель совета директоров, ТопГаз;
- Александр Гульков, Заведующий кафедрой, Дальневосточный федеральный университет;
- Моника Голдштейн, Руководитель Обособленного подразделения в г Новосибирск, Hexagon и многие другие.
Среди постоянных участников: АЛРОСА-ГАЗ, Владивостокский припортовый завод, Восток ЛПГ, Газпром газораспределение Дальний Восток, Газпром газэнергосеть гелий, Газпром межрегионгаз, Газпром межрегионгаз Дальний Восток, Газпром нефть, Газпром переработка Благовещенск, Газпром проектирование, Газпром СПГ Владивосток, Газпромнефть-Сахалин, Дальгазресурс, Дальневосточная энергетическая управляющая компания, Дальневосточный центр судостроения и судоремонта, Красноярскгазпром, Находкинский завод минеральных удобрений, НИИГазэкономика, НИПИГАЗ, ННК-Приморнефтепродукт, ПЕТОН, Приморский газ, РЖД Логистика, СИБУР Холдинг, Славнефть-Красноярскнефтегаз, Судостроительный комплекс «Звезда» и многие другие.
Оргкомитет форума:
Кристина Саргсян,
Директор проекта
+7 495 109 9 509 (Москва),
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