На Сахалине обсудят перспективы российской нефтегазовой отрасли

22-25 сентября в Южно-Сахалинске пройдет 18-я международная конференция и выставка "Нефть и газ Сахалина".

«НЕФТЬ И ГАЗ САХАЛИНА 2014» - это единственное мероприятие, посвященное нефтегазовым проектам Сахалина и Дальнего Востока России, в котором участвует высшее руководство крупнейших компаний отрасли.

По сообщению организаторов конференции, в мероприятии примут участие более 500 профессионалов нефтегазовой промышленности из России и более 20 других стран. Будут представлены самые свежие новости о проектах на Сахалине и Дальнем Востоке России от крупнейших операторов: ОАО «Газпром», ОАО «НК «Роснефть», Exxon Neftegas Ltd, SEIC и других.

В рамках конференции будет озвучен подробный анализ влияния российско-китайского газового соглашения на развитие проектов на Дальнем Востоке. Желающие смогут присоединиться к обсуждению возможных результатов борьбы за лидерство на рынках СПГ. Для участников конференции будет организовано посещение производственных площадок единственного действующего СПГ завода в России.

Гленн Уоллер, Президент, ExxonMobil Russia Inc.: «Конференция «Нефть и газ Сахалина» является не только лучшим мероприятием на тему развития Сахалинских нефтегазовых проектов, но и одним из лучших мероприятий на тему нефтегазовой промышленности России в целом»

Последние новости о ходе подготовки мероприятия можно получить на сайте конференции. Все подробности можно узнать у организаторов: Амели Райт - тел. +44 20 7017 7444, электронный адресAmelie@adamsmithconferences.com