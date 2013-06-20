"РАО ЭС Востока" добавило прибыли по МСФО

"РАО Энергетические системы Востока" ("РАО ЭС Востока") получило в I квартале 2013 года EBITDA в размере 6,79 млрд рублей, что на 3,1% ниже уровня аналогичного периода 2012 года, говорится в отчетности компании по МСФО.

В то же время группа в январе-марте 2013 года увеличила чистую прибыль по МСФО в 1,8 раза, до 4,468 млрд рублей.

Выручка снизилась на 1,6%, до 41,9 млрд рублей.

В состав холдинга "РАО ЭС Востока" входят ОАО "Дальневосточная распределительная сетевая компаняи" (ДРСК), ОАО "Дальневосточная генерирующая компания" (ДГК), ОАО "Дальневосточная энергетическая компания" (ДЭК), ОАО АК "Якутскэнерго", ОАО "Магаданэнерго", ОАО "Камчатскэнерго", ОАО "Сахалинэнерго", а также ряд непрофильных компаний.

"РусГидро" владеет 65,75% акций "РАО ЭС Востока". ООО "Газпром энергохолдинг" - 9,95%.

Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток.