www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 69.87 р. 100 JPY: 62.92 р.
EUR: 80.67 р. 10 CNY: 10.18 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Распечатать

ТОР "Хабаровск" принял нового резидента

20 Мая 2016, 15:00 | Дальний Восток

АО «Корпорация развития Дальнего Востока» подписало соглашение с ООО «Энерго-Импульс+» об осуществлении деятельности на территории опережающего развития «Хабаровск». Как сообщает деловая газета «Золотой Рог», резидент инвестирует в производство полимерных изоляторов 4,3 млн рублей.

Компания выбрала путь импортозамещения и решила самостоятельно производить составляющие для электрического оборудования на территории России, которые будет использовать для собственных нужд. Излишки производства ООО «Энерго-Импульс+» собирается сбывать на территории края с возможной перспективой распространения по всему Дальнему Востоку.

«В Хабаровском крае уже появилось немало резидентов ТОРов, которые подали нам положительный пример. Хочу отметить, что весь процесс получения статуса резидента был реализован в максимально короткий срок, а Корпорация и Правительство края оказали нам всестороннюю поддержку», - поделился генеральный директор ООО «Энерго-Импульс+» Владимир Альбрант.

Согласно утвержденному план-графику по созданию инфраструктуры в ТОР «Хабаровск» Корпорация развития Дальнего Востока построит объекты газоснабжения и электросетевой инфраструктуры (подстанция 220 кВ и линии электропередач). На данные мероприятия из федерального бюджета выделено более 1,2 млрд рублей. Объекты полностью удовлетворят потребности текущих и потенциальных резидентов.

Кроме того, на сегодняшний день в АО «Корпорация развития Дальнего Востока» поступило 26 официальных заявок от инвесторов на реализацию проектов в ТОР «Хабаровск». Общая сумма инвестиций - 33,5 млрд рублей. Будет создано более 4 500 новых рабочих мест.

Справка «ЗР»:

 Для резидентов территорий опережающего развития действуют налоговые преференции. Общий размер страховых взносов на 10 лет составляет 7,6% (не для резидентов порядка 30%). Налог на прибыль не превышает 5% первые 5 лет после получения первой прибыли и последующие 5 лет – 10%, из которых 0% идут в федеральный бюджет и не более 5% в региональный (не для резидентов 2% в федеральный и 18% в региональный). В течение 3 лет налог на землю равен 0%. Понижающий коэффициент НДПИ (0 – 0,8) в течение 10 лет, далее применяется коэффициент 1. До 15 дней сокращено время проведения контрольных проверок и до 40 дней сроки получения разрешительной документации на капитальное строительство. Экологическая экспертиза объектов инфраструктуры проводится в течение 45 дней.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор:
Теги: полимерный изолятор  Хабаровск  энерго-импульс  инвестор  тор 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • shanemeimei17:07, 20.05.2016#

    I can’t believe I’m earning much more than what I needed. Trading really is a blessing for me. Why don’t you try trading and be debt free like me. Google Superior Trading System to learn how.

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru