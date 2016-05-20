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Все инвесторы на Дальнем Востоке получат дополнительные налоговые льготы

20 Мая 2016, 11:47 | Дальний Восток

Закон «О внесении изменений в налоговый кодекс Российской Федерации (об уменьшении ставки налога на прибыль организаций для участников региональных инвестиционных проектов)» Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации одобрил в среду, 18 мая. Как сообщает деловая газета «Золотой Рог», после положительных итогов голосования закон направлен на подпись Путину.

Как отметил Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка, «новые налоговые льготы получат все без исключения инвесторы на Дальнем Востоке». «Если в течение трех лет инвестор вложил в реализацию проектов 50 млн рублей – а это не такая уж и большая инвестиция, или в течение 5 лет - 500 млн рублей, то он получает право на 10-летнюю льготу при уплате налога на прибыль и налога на добычу полезных ископаемых», подчеркнул Министр.  При этом учитываются инвестиции, совершенные с 1 января 2013 года.

Также в течение первых 5 лет применяется пониженная ставка налога на прибыль, зачисляемая в региональный бюджет, – от 0 до 10%, в течение следующих 5 лет - не менее 10%. Льгота по налогу на прибыль начинает действовать с периода, в котором впервые получена такая прибыль.

Льгота по уплате НДПИ исчисляется следующим образом: в течение первых двух лет инвестор полностью освобождается от НДПИ, в общей сложности льгота действует 10 лет, в течение этого срока размер льготы сокращается на 20% каждые 2 года.

По словам главы Минвостокразвития, «вводится принципиально новая модель: инвестор получает льготу в заявительном порядке, после достижения определенного уровня инвестиций в проект, льготу возникает по факту инвестиций, в уведомительном порядке. Инвестору не нужно ничего доказывать чиновникам, входить в какие то реестры, подписывать какие то соглашения. По факту, вложил деньги на Дальнем Востоке - получаешь льготу». Предполагается, что новация заработает с 1 января 2017 года.

Получить налоговые льготы на Дальнем Востоке может любое производство, кроме компаний, выпускающих подакцизные товары (исключение, в свою очередь, составляет производство автомобилей, мотоциклов и т.п..) и предприятий в сфере нефте- и газодобычи.

Александр Галушка подчеркнул, что механизм предоставления налоговых льгот инвесторам действовал с 2014 года, но из-за лишней забюрократизированности процесса за прошедшие два года ни один инвестор в ДФО льготами не воспользовался.

«Инструменты, которые внедряются в макрорегионе, направлены на снижение издержек для развития бизнеса и повышение прибыльности инвестирования. Все это будет способствовать развитию экономики Дальнего Востока, созданию новых рабочих мест», добавил Министр.

На заседании Совета Федерации закон представила член Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам, сенатор от Курганской области Елена Перминова. По ее словам, большинство сенаторов поддержали данный закон, так как он очень важен и его ждут в регионах.  Закон значительно облегчает использование механизма региональных инвестиционных проектов на Дальнем Востоке.

По мнению члена Совета Федерации от Магаданской области Анатолия Широкова, ускоренное развитие сегодня невозможно без дополнительных преференций потенциальным инвесторам. Принятие Советом Федерации Федерального Закона об уменьшении ставки налога на прибыль организаций для участников региональных инвестиционных проектов - очередной шаг в формировании благоприятного инвестиционного климата на самых восточных территориях России. Сенатор подчеркнул, что совместно разработанный Минвостокразвития, Минфином и депутатами Государственной Думы. Федеральный Закон способен реально увеличить число участников региональных инвестиционных проектов, поскольку инвестор получает описанные преференции в заявительном порядке, после достижения определенного уровня инвестиций в проект.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: налоговый кодекс  инвестор  налоги  ДФО  прибыль  налог  льготы  НДПИ 



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Комментарии

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