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Эйчары Дальнего Востока обсудят проблемы и перспективы

20 Мая 2014, 15:20 | Дальний Восток

Обменяться практическим опытом внедрения эффективных методов управления персоналом в компаниях различных сфер деятельности, установить новые деловые контакты и неформально пообщаться с коллегами смогут участники IX Дальневосточного HR-Форума 2014, который пройдет во Владивостоке с 6 по 10 июня. Традиционно организатором мероприятия является Дальневосточная сеть кадровых агентств «Успех» и администрация Приморского края.

«Сегодня в сфере управления персоналом наблюдается несколько фундаментальных трендов, - говорит генеральный директор Дальневосточной сети кадровых агентств «Успех» Елена РАУД. - С одной стороны, необходимо жестко управлять издержками. Одновременно с этим ограниченный рост экономики требует от бизнеса повышения эффективности труда на основе привлечения, удержания и развития наиболее профессиональных и востребованных кадров. Справиться с новыми вызовами смогут те компании, где управление персоналом является одним из центров выработки стратегии компании и непосредственно влияет на качество ведения бизнеса. Цель нашего форума - познакомить компании Дальневосточного региона с новыми HR-технологиями, современными способами организации процессов по управлению человеческими ресурсами, практическим опытом построения эффективной системы по управлению персоналом в компании».

Откроется форум научно-практической конференцией: «Актуальные вопросы управления персоналом: опыт и перспективы», которая на протяжении многих лет  является  ярким событием в профессиональной жизни сообщества руководителей и специалистов по управлению персоналом  и развитию человеческого капитала.

В качестве докладчиков конференции в этом году приглашены московские гости - управляющий партнер «Апекс Берг Контакт Центр Консалтинг», директор по стратегическому развитию Международного института сертификации контактных центров Олег ЗЕЛЬДИН и бизнес-консультант по вопросам управления персоналом Наталья КРАСНОВА.

О своей готовности выступить на конференции также заявили Анвир ФАТКУЛИН, директор Дальневосточного регионального учебно-методического центра (ДВ РУМЦ), Нина ПОЛИЧКА, директор Дальневосточного научного центра местного самоуправления (Хабаровск), Ирина НАРОВСКАЯ, директор по работе с персоналом, регион Восток, Россия компании «Филип Моррис Интернэшнл», Ольга ГЕРАСИМОВА, директор по корпоративным коммуникациям рекламного агентства «ДВ Регион», и др.

Традиционно участников  ждет  яркая страница конференции – встреча с «особым гостем», имя которого пока не разглашается.

Елена ЛЕНСКАЯ.  Газета "Золотой Рог", Владивосток. 

Автор: Елена Ленская
Теги: дальневосточный hr-форум  кадры 



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