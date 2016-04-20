Россия может вложить в "Шелковый путь" до 400 миллиардов рублей

Приморье с его проектами транспортных коридоров, похоже, крупно пролетает

Российский участок трассы Европа – Западный Китай обойдется более чем в 780 млрд рублей, причем до половины этих расходов может взять на себя государство, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Об этом «Известиям» рассказали в Федеральном центре проектного финансирования (ФЦПФ), который входит в группу ВЭБ и является разработчиком предпроектной документации.

Основные показатели проекта создания Международного транспортного маршрута (МТМ) Европа – Западный Китай на территории России будут представлены 21–22 апреля в Шанхае в рамках предварительного road-show проекта, работа над которым началась в 2009 году с момента подписания соответствующего международного трехстороннего протокола.

Согласно информационной справке по проекту (есть в распоряжении «Известий»), общая протяженность российского участка МТМ Европа – Западный Китай составит 2,192 тыс. км. Данное строительство будет включать в себя 1,482 тыс. км строительства по новым участкам от Московской области. По данным ФЦПФ, общая протяженность автомобильного коридора Европа – Западный Китай составляет более 8 тыс. км, из которых 2,787 тыс. км пройдут по территории Республики Казахстан, а 3,181 тыс. км — Китайской Народной Республики.

«Оценочная стоимость строительства по новым участкам в ценах 2015 года составляет: Москва–Казань — 438 млрд рублей, Шали–Бавлы — 136 млрд рублей, Бавлы–Кумертау — 115 млрд рублей, Кумертау–Сагарчин — 94 млрд рублей», — сообщается в материалах ФЦПФ. Частью проекта выступают также участки новых российских автодорог М-11 (Москва – Санкт-Петербург) и Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД), движение по которым будет запущено уже в 2018 году. Как отмечается в материалах ФЦПФ, реализация проекта на территории России будет осуществляться с использованием механизмов государственно-частного партнерства.

«В общих капитальных затратах на строительство доля федеральных средств оценивается в размере до 50%. Предпочтительная схема реализации проекта — концессия с платой за доступность. Возврат средств частных инвесторов может быть обеспечен за счет платы концедента. Период эксплуатации — до 26 лет. Срок строительства оценивается в четыре года», — говорится в информационной справке к проекту.

В документе указывается, что в период реализации проекта в зоне прохождения новой автотрассы ожидается интенсивное развитие промышленности и создание новых производств, что позволит говорить об отраслевом мультипликативном эффекте. За 30-летний проектный период, по оценке ФЦПФ, этот эффект оценивается в дополнительные 650 млрд рублей к ВВП. При этом строительство и последующая эксплуатация трассы позволит повысить интенсивность межрегионального сообщения внутри страны и получить еще 400 млрд рублей.

Предполагается, что наибольший социально-экономический эффект от автодороги получат Московская, Ленинградская и Нижегородская области, а также республики Татарстан и Башкортостан. Положительный эффект, полагают разработчики, будет связан с инвестициями в строительство и развитием региональной инфраструктуры, а также с расширением существующего производства и сферы услуг параллельно с появлением новых промышленных кластеров. Количество рабочих мест в разных отраслях экономики, которые предполагается создать в связи со строительством и эксплуатацией МТМ, составит 115–135 тыс. единиц. Еще 30 тыс. временных рабочих мест будет создано непосредственно на период строительства трассы.

Наиболее перспективными инвесторами проекта эксперты называют китайские компании. Такое мнение высказал в разговоре с «Известиями» президент партнерства «Новый экономический рост» Михаил Дмитриев. По его словам, этот транзитный проект может обеспечить успешное догоняющее развитие Западного Китая, что поможет снизить дисбаланс в развитии с восточными территориями Поднебесной.

— По результатам переговоров с инвесторами мы сможем определить, какой объем инвестиций возможно привлечь в проект и на каких условиях. На основании этих данных уже будем дорабатывать финансово- экономическую модель проекта. Предполагается, что отдельные участки могут начать строиться в 2017–2018 годах, — говорит первый заместитель генерального директора ФЦПФ Мария Панина.

Она добавляет, что в ходе road-show в Шанхае будут уточняться условия участия инвесторов в данном проекте для формирования отчета в правительство РФ, которое будет принимать решение о дальнейшей его реализации. По словам Иннокентия Алафинова, доклад в правительстве России будет подготовлен в мае этого года.