Еврейскую автономию презентовали «Фонду развития Дальнего Востока»

ДАЛЬНИЙ ВОСТОК, 20 апреля, ZRPRESS. Руководство Еврейской автономной области представило гендиректору «Фонда развития Дальнего Востока и Байкальского региона» Геннадию Алексееву проекты строительства Кимкано-Сутарского горно-обогатительного комбината и железнодорожного моста через Амур. По итогам презентации инвестпроектов губернатор Александр Винников подписал с Алексеевым соглашение о сотрудничестве.

В ЕАО побывала делегация «Фонда развития Дальнего Востока и Байкальского региона» во главе с руководителем Геннадием Алексеевым.

Руководство региона представило Фонду несколько проектов, в том числе строительства Кимкано-Сутарского горно-обогатительного комбината и железнодорожного мостового перехода в КНР, свиноводческого комплекса на 54 тыс. голов.

Губернатор ЕАО Александр Винников и гендиректор Фонда Геннадий Алексеев подписали соглашение о сотрудничестве. Для его успешной реализации стороны договорились регулярно проводить встречи.

В поле деятельности Фонда входят 12 субъектов Востока России, ЕАО – седьмой по счету регион, который посетили его представители, пишет Клуб регионов.

«Золотой Рог».