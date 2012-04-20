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В Магаданской области выбрали лучшие предприятия по организации охраны труда
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК, 20 апреля, ZRPRESS. На Совете по охране труда подвели итоги областного конкурса предприятий и организаций «Лучшая организация по регулированию социально-трудовых отношений и организации работ по охране труда», организованный областным управлением по труду.
Победителем конкурса в категории промышленных предприятий стал Магаданский механический завод, второе место присуждено Магадантеплосети, третье - магаданскому филиалу сети «Ростелеком». Среди бюджетных организаций первое место у областного театра кукол, универсальная научная библиотека им. А.С. Пушкина взяла второе место, и третье место у Магаданского специализированного областного дома ребенка.
Как отметил исполняющий обязанности губернатора Николай Карпенко, участие в конкурсе способствует улучшению условий труда и обеспечению безопасности работников на предприятиях, повышается заинтересованность работодателей в создании безопасных условий труда.
Всего в конкурсе приняли участие 15 организаций, некоторые из них уже не первый раз. Так, театр кукол за последние три года сменил третье место на первое, став победителем в этом году. Библиотека им. А.С. Пушкина третий раз участвует в конкурсе, также с каждым годом улучшая свои показатели.
Торжественное награждение победителей дипломами и ценными призами пройдёт на очередном заседании Трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений в апреле 2012 года.
Участники совета также обсудили состояние условий и охраны труда в Аэропорту «Северо-Эвенск» и в торговом доме «Магсервис». В обоих организациях проводится работа в сфере охраны труда, инструктажи, сотрудники обеспечены спецодеждой, устраняются недостатки, разрабатываются и другие мероприятия, направленные на улучшение условий труда.
Однако если в Северо-Эвенском аэропорту не зафиксировано несчастных случаев, то в компании «Магсервис» произошёл один несчастный случай на производстве со смертельным исходом, в результате которого погиб водитель автомобиля КАМАЗ.
В целях улучшения работы по охране труда организациям предписано устранить выявленные нарушения, в частности, провести аттестацию рабочих мест, организовать комиссии по охране труда и провести другие необходимые мероприятия, сообщает КОЛЫМА-ИНФОРМ.
«Золотой Рог».
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