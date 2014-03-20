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"Транснефть" потратит на ВСТО 172 млрд рублей

20 Марта 2014, 18:28 | Дальний Восток

«Транснефть» рассчитывает профинансировать 30% проекта расширения ВСТО до 80 миллионов тонн нефти в год за счет собственных средств, остальное будет финансироваться за счет займов, сообщил Прайм со ссылкой на  главу компании Николая ТОКАРЕВА.

Инвестпрограмма "Транснефти" до 2020 года объемом 1,991 трлн рублей утверждена, сообщил Токарев, и в настоящее время составляется дорожная карта со сроками и мероприятиями. На расширение нефтепровода ВСТО до 80 миллионов тонн до 2020 года будет потрачено 172 млрд рублей, отметил глава «Транснефти».

Надежда ВОРОНЦОВА.  ZRPRESS.Ru, Владивосток

Автор: Надежда Воронцова
Теги: ВСТО  нефть  Транснефть 



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