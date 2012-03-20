Инвесторы бегут из России, несмотря на ее отличные макроэкономические показатели

Российские власти не могут остановить бегство капитала из страны, несмотря на то что формальные показатели экономики кажутся очень благоприятными для инвестиций. Об этом 20 марта в ходе семинара «Правовые итоги 2011 года и перспективы на 2012 год» заявил партнер юридической компании Goltsblat BLP Виталий Можаровский, пишет корреспондент "Клерк.Ру" Сергей Васильев.

«По данным министерства финансов, отток капитала из России в 2011 году составил 84,5 миллиарда долларов, - напомнил Можаровский. - В 2010-м показатель равнялся 33,6 миллиарда. При этом Россия располагает неоспоримыми макроэкономическими преимуществами, по сравнению с большинством европейских экономик. Высокая цена на нефть, низкий уровень безработицы, низкий внешний долг, низкая закредитованность, большие золотовалютные запасы (Центробанк заявляет, что они вдвое превышают необходимый уровень). Но всему этому мешает то, что нельзя потрогать руками и нельзя посчитать. Речь о доверии к власти и о вере в будущее. Бизнес не верит государству, он не видит стабильности, предсказуемых правил игры».

«Иногда наши уважаемые руководители проявляют чудеса упертости, - заметил партнер Goltsblat BLP. - Я имею в виду, конечно же, дело Магницкого. Ведь можно было бы демонстративно выпороть виновных во всем этом. И Уильям Браудер сейчас бы не ходил по всем встречам и не ставил наших руководителей в неудобное положение, задавая им дурацкие вопросы, ответ на которые для всех очевиден.

Да, Россия показывает вдвое более высокий, по сравнению с Европой уровень прибыльности инвестиций. Но я могу потерять там все, меня могут посадить в клетку и сгноить в ней. Немного найдется ковбоев, готовых на такой риск. Заметьте, что на нашем рынке успешно выглядят не новички, а старожилы, давно наладившие отношения с властями».

"Золотой Рог".