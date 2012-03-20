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ДФО закрывает окна на границе
С 1 марта закрыты пункты пропуска через Государственную границу РФ «Мыс Лазарева» (Хабаровский край) и «ПДК «Витязь» (Сахалинская область). С 1 июля нынешнего года будет остановлена работа пункта пропуска «Пашково» (Еврейская автономная область). Такая же участь в ближайшие месяцы может постичь еще 14 пунктов пропуска на территории ДФО.
Дальневосточное территориальное управление «Росграницы» настоятельно рекомендует главам регионов выступить с инициативой о прекращении деятельности ряда формально существующих, но не действующих пограничных переходов. Проблемы возникают и в местах, где частные собственники зданий и сооружений не могут выполнить всех требований государства по обустройству пунктов пропуска.
Досье "ЗР"
Сегодня в ДФО установлены 64 пограничных пункта пропуска, из которых бездействуют 14. На участке российско-китайской границы расположены 22 пункта, а реально функционируют 16 – 2 в Хабаровском крае, 5 – в Приморском. А в Амурской области из 7 переходов, определенных постановлениями Правительства РФ, смешанный пункт пропуска (СПП) «Джалинда» прекратил свою работу в 2006 г., объекты «Константиновка», «Ушаково» и «Кани-Курган» почти 19 лет существуют только на бумаге.
Когда-то документы об создании пунктов пропуска выпустили под перспективу развития отношений с КНР, но необходимого потока грузов и пассажиров не нашли. Интересная деталь: напротив Ушаково китайцы полностью отстроили инфраструктуру пункта пропуска через Амур со своей стороны, но начала движения с российского берега уже, похоже, не дождутся никогда. СПП «Пашково» в ЕАО будет закрыт на ремонт, который вполне может оказаться бессрочным из-за конфликта с частными лицами - собственниками помещений. Автомобильный переход «Турий Рог-Мишань» в Приморском крае действует по временной схеме, не отвечает требованиям по техническому оснащению государственных контрольных органов, которые работают в автокунгах и временных дощатых строениях.
При этом востребованность российско-китайских переходов весьма высока, большинство из них постоянно перегружены. Грузовые автомобили и пассажирские автобусы ждут своей очереди на российской стороне часами и даже сутками. Но данный вопрос «Росграница» намерена решать за счет реконструкции ключевых переходов. Как отметил руководитель Федерального агентства по обустройству государственной границы Российской Федерации Дмитрий БЕЗДЕЛОВ, если в прошлой ФЦП на финансирование обустройства дальневосточных границ РФ было выделено 3% всех затраченных на это по стране средств, то в рамках новой программы дальневосточники получат уже 27% общего финансирования, что составляет примерно 100 млрд руб. на пять лет.
Сегодня, в рамках реализации программы «Государственная граница» на 2003–2011 годы, в АПП «Краскино-Хуньчунь» и «Пограничный-Суйфэньхэ», ведутся масштабные работы, окончание которых в этом году позволит значительно увеличить пропускную способность переходов и поставит вопрос о целесообразности АПП «Турий Рог». Порядка в работе перехода «Покровка-Жаохэ» в Хабаровском крае добавит введение российского парома, приобретение которого к навигации 2012 года утвержден правительством РФ. До нынешнего года перевозка через реку осуществлялась только одним судном, представляемым китайской стороной.
Работы по обустройству границы ведутся в рамках оборонного госзаказа, подчеркнули в ДВ Росграницы.
Александр ЗУБОВ, «Золотой Рог».
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