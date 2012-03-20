ДРСК в 2011 году получила 639 млн рублей чистого убытка

ОАО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» (ДРСК, 100% «дочка» ОАО «Дальневосточная энергетическая компания») в 2011 году получило чистый убыток в размере 639,351 млн рублей против 349,840 млн рублей чистой прибыли годом ранее. В то же время выручка ДРСК в минувшем году возросла на 3,66% - до 18 млрд 986,369 млн рублей.

Напомним, что совет директоров ОАО «Дальневосточная энергетическая компания» уже одобрил продажу 100% акций ДРСК за 19,3 млрд рублей ОАО «ФСК ЕЭС».

Ольга ДОБРОЛЮБОВА, «Золотой Рог».