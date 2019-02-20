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Tele2 опередила конкурентов по темпам строительства LTE-сетей на Дальнем Востоке
Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, второй год подряд лидирует по динамике строительства инфраструктуры LTE. По данным Роскомнадзора, компания увеличила количество базовых станций этого стандарта более чем в два раза – до 49 647.
Tele2 снова опередила других игроков телеком-рынка по темпам развития инфраструктуры LTE. В 2018 году оператор строил станции вдвое быстрее, чем ближайший конкурент. За отчетный период Tele2 увеличила количество базовых станций этого стандарта на 122,7% до 49 647, в то время как обладатель второго места показал прирост на 61,8%. По общему количеству РЭС стандарта LTE Tele2 занимает третью позицию в телеком-отрасли.
В 2018 году Tele2 реализовала ряд крупных проектов по развитию LTE-инфраструктуры. Оператор завершил масштабную программу по запуску сетей 4G в регионах России и обеспечил услуги высокоскоростного мобильного интернета на всей территории присутствия. 2018 год был ознаменован масштабной стройкой сетей и на Дальнем Востоке, и в Иркутской области. Tele2 инвестировала в строительство и модернизацию телекоммуникаций значительные средства и запустила сети в сотнях населенных пунктов почти во всех районах Иркутской области. В Байкальском регионе количество базовых станций 4G увеличилось на 100%, в стандарте 3G – на 25%. Также в прошлом году Tele2 запустила 4G-сети в Сахалинской, Магаданской областях, в республике Бурятии, Камчатском крае, Приморье. В 2019 году оператор продолжает техническое развитие сети.
По результатам третьего квартала 2018 года объем инвестиций Tele2 в IT-инфраструктуру и технологическое развитие сети составил 4,4 млрд рублей, увеличившись на 78,3% в сравнении год к году. При значительном росте CAPEX в третьем квартале Tele2 показала чистую прибыль 1,6 млрд руб.
Инвестируя в технологическое развитие сети, оператор способствует повышению индекса NPS (готовность клиентов рекомендовать оператора знакомым и близким), по которому Tele2 является безоговорочным лидером в телеком-отрасли. По итогам 2018 года компания показала NPS в 44%, с отрывом от ближайшего конкурента в 15 п. п.
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