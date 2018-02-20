Приморский край стал центром развития глубоководного промысла в России

Россия освоила огромные глубины Мирового океана

8 февраля на заседании совета по науке и образованию, который в Новосибирске проводил Президент России Владимир ПУТИН, новый Президент Российской академии наук Александр СЕРГЕЕВ обратил внимание президента на развитие глубоководного промысла, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

«На нашей планете есть огромное количество всего неизведанного и неосвоенного. Это глубины Мирового океана. Ведь, если взять объем обитания, жизни в морских глубинах, он приблизительно на два порядка больше, чем объем среды обитания над сушей. А глубоководные исследования, конечно, очень сложны. Они требуют современного инструментария, – подчеркнул президент Российской академии наук. И в этом смысле международный проект по освоению глубоководных ресурсов наших дальневосточных морей выглядел бы очень интересно». Основная перспектива по этому вопросу лежит в Дальневосточных морях и в Тихом океане. Кроме того, в своем выступлении руководитель РАН Александр Сергеев, говоря о повышении конкурентоспособности отечественной науки, обратил внимание, что Дальний Восток остался без внимания властей. По его словам, ученые покидают регион и едут туда, где есть интересные новые проекты. «И мне кажется, что некоторым нашим проектам, безусловно, интересным, можно было бы придать статус международных», – считает Александр Сергеев.

Между тем, в Дальневосточном бассейне уже в течение 15 лет успешно осуществляется программа освоения глубин морей до 1200 метров по разделу промышленного рыболовства морских гидробионтов, рыбы и краба.

Освоением ресурсов больших глубин океана занимается лидер глубоководного промысла «Рыболовецкий колхоз «Восток-1» Приморского края совместно с учеными ТИНРО-Центра при содействии руководителей департамента по рыболовству администрации Приморского края. Компания начала с нуля в 2002 году, и к 2017 году освоила глубины до 1200 метров. «Наработали» на проведении экспериментов за 10 лет, до 2012 года, очень большие для предприятия долги в сумме 18 миллионов долларов, потому что отработка тактики и стратегии промысла, подготовка кадров-глубоководников и модернизация флота под большие глубины потребовала огромных затрат.

Своим мнением о становлении глубоководного промысла и перспективах его развития с изданием поделился председатель совета директоров РК «Восток-1» Валерий ШЕГНАГАЕВ.

«Выводы президента академии наук Александра Сергеева об изучении и приоритетности развития глубоководного промысла актуальны и верны. Глубины морей и океана действительно располагают огромными биологическими ресурсами краба и рыбы. И чем больше глубина, тем больше рыбы и краба, хотя ранее считалось, что ниже 1 тысячи метров нет ничего живого.

Идея развития глубоководного промысла родилась не спонтанно, а по данным мощнейшего научно-исследовательского флота Академии наук СССР и военно-морской гидрографии в 80-е годы прошлого столетия. Николай КОТЛЯР, выходец из Приморья, как министр рыбного хозяйства Советского Союза имел доступ к этой информации и понимал, что развитие рыбной промышленности СССР должно идти через большие глубины Мирового океана. В бытность министром он не успел осуществить эту идею в связи с путчем 1991 года. На рубеже веков Николай Котляр, являясь членом совета директоров рыболовецкого колхоза «Восток-1», который основали, без всякой приватизации, его ученики, сумел осуществить эту идею. Имея предварительные данные по колоссальным запасам на глубине, он убедил совет директоров «Востока-1» вложить все свободные деньги в покупку глубоководных объектов. Пошли на риск. Употребляем слово «риск» потому, что сфера деятельности была совершенно незнакома отрасли, но мы всё же решили вложить все свои свободные и кредитные средства в покупку глубоководного макруруса и глубоководного краба на аукционах.

Когда в полной мере модернизировали свой флот под глубоководный промысел, освоились на этих глубинах, отработав тактику и стратегию промысла, то выловы стали значительно превышать выловы на континентальном шельфе. Наше ярусное судно среднего тоннажа в сутки вылавливает 30-40 тонн глубоководной рыбы макрурус (рыба семейства тресковых), как и традиционных - минтая, пикши, хека, мерлузы и самой трески, относящихся к этому семейству. На больших глубинах применим только ярусный промысел, так как для тралового промысла они недосягаемы.

Орудие лова, ярусный порядок длиной около 10 км, на котором располагается 9 тысяч крючков с наживой, имеет вылов 9-10 тонн рыбы. Обрабатывается за сутки всего 2-3 порядка вместо обычных 5-6 порядков, так как вылов - свыше 40 тонн сырца, что загружает фабрику судна среднего тоннажа по максимуму.

При этом нужно понимать, что выловы на традиционном шельфе, той же трески, в среднем составляют 6-8 тонн, если повезёт.

Лучшим подтверждением факта необходимости добычи на большой глубине является следующий весомый аргумент: с 2013-го по 2016-й год наконец-то пошла высокая финансовая отдача от глубоководного промысла, колхоз расплатились со всеми долгами, которые получили в течение предыдущих 10 лет, осваивая глубоководный промысел. И это является феноменальным экономическим результатом в рыбной промышленности. Обычно, после 10 лет колоссальных трат предприятие рыбной промышленности становится банкротом. «Восток-1» не просто выжил, но и стал лидером глубоководного промысла в России. «Восток–1» за эти 4 года увеличил свой флот, модернизированный под сложный глубоководный промысел, ещё на 5 судов».

Очевидные успехи, которых достигла компания, перекликаются с еще одним отличительным нюансом по глубоководному промыслу. Рыба и краб на этих глубинах имеют гораздо большее количество аминокислот, полезных для человека, чем рыба и краб на шельфе. Глубоководные объекты, помимо их огромного количества, значительно превышающего объёмы континентального шельфа, где традиционно ведутся основные промыслы, судя по практическим результатам, имеет и высочайший потенциал огромных экологически чистых ресурсов. Краб дает значительное улучшение состояния иммунной системы. Потребитель получает полезнейшие для здоровья человека высококачественные диетические продукты из экологически чистейшей зоны Мирового океана.

Если же брать разницу в выловах сравнительно с континентальным шельфом, конечно же, это пока не в два порядка как определяет президент академии наук, но потенциал сырьевой базы значителен. Компания только 15 лет занимается освоением глубин, и опустила орудия лова до 1200 метров. Но всё равно, осваивая глубины 1200м., наши капитаны, перегружая механизмы, балансируя на грани обрыва и потери порядков, «заглядывали» на глубины до 2000 метров и получили изумительные результаты. Состояние биологических ресурсов - «рыба сидит на каждом крючке ярусного порядка».

Мы сделали всё, что могли, и доказали, что такие проекты возможны.

Но дальнейший, гораздо более эффективный проект, - это освоение глубин 1500-2500 метров, где находятся основные запасы Мирового океана, что и подтверждают заявления президента академии наук. Этот проект представлен и координационной группе Свободный порт Владивосток. Получена и положительная оценка руководством ФАР России. И, чтобы продолжить развитие российского глубоководного промысла на глубинах 1500-2500 метров, необходима поддержка государства. Не нужно растягивать реализацию проекта на 10 лет, вполне возможно, имея уже наработанную теоретическую и практическую базу «Востока-1», реализовать этот проект за 2-3 года.

Спасибо, что нас услышало руководство администрации Приморского края. В отличие от прежних руководителей края, новый врио Губернатора Андрей ТАРАСЕНКО нас принял, выслушал, оценил перспективность этого направления и поддержал наш проект. Это обнадежило руководство колхоза и трудовой коллектив. Для компании очень важно, что есть поддержка проекта на региональном уровне. В проект инвестируем 400 миллионов рублей. Первые средства уже вложены в модернизацию судна «Шанс-106», которое уже подготовлено под работу на предельных глубинах до 2 500 метров. В конце февраля представим его губернатору и будем вводить судно в эксплуатацию. Андрей Владимирович, имеющий диплом капитана, способен профессионально оценить уникальную оснащённость судна.

Наверное, закономерно, что сегодня Приморье является локомотивом развития глубоководного промысла в Дальневосточном бассейне. Но не стоит забывать, что деятельность «Востока-1» по освоению больших глубин по разделу промышленного рыболовства всегда координировалась с отечественной наукой. Предприятие также давно использует международные связи, данные зарубежной науки, и контактирует с иностранными компаниями, создающими наиболее совершенные механизмы и технологии, благодаря чему мы и смогли освоить большие глубины. Работа на предельных глубинах судами среднего тоннажа, требует кардинального пересмотра всех параметров судна в целях безопасного ведения промысла в условиях открытого моря, когда зимний период длится половину года, при штормах и обледенении. И чтобы оснастить наши суда, учитывая эти необходимые факторы, конечно же, мы вошли в контакт с международным сообществом, и без общих международных усилий этот проект бы не состоялся.

Колхоз сегодня - одна из самых прогрессивных компаний в российской рыбной промышленности. В нашей компании реализован весь международный потенциал по изучению и освоению больших глубин. Мы закупаем самое лучшее оборудование и орудия лова по всему миру (Европа, США, Корея, Япония), которые комбинируем и комплексно используем для ведения глубоководного промысла и поэтапного освоения все больших глубин.

Успехи российского предприятия уже были отмечены американскими средствами массовой информации. Ведущие рыбные отраслевые средства массовой информации США уже вышли с публикациями, что глубоководный промысел - важнейшее стратегическое направление в рыбной промышленности, и в России он более развит, чем в их стране. Западные журналисты недоумевают, как такое могло произойти, и призывают власть обратить внимание на прорыв российской рыбной отрасли.

Безусловно, сейчас Приморский край имеет «Восток-1» как лидера, уже не исследований, а промышленной деятельности по большим глубинам, с получением великолепных финансовых результатов. Но в наш информационный век все может быть быстро скопировано, и, если есть финансовые возможности, благодаря которым можно переманить опытных специалистов, зарубежные конкуренты будут стараться переманить их, и чтобы облегчить это действие, используется даже факт разрушения предприятия, что сейчас и происходит. И то, на что мы потратили 10 лет, зарубежные, американские компании, получив наши кадры глубоководников, освоят этот промысел за пару лет, без всякого интеллектуального напряжения, затратив только финансовые средства, которые быстро компенсируются.

Прав был наш президент Владимир Путин, когда на совете в Новосибирске заявил: «Очевидно, что сейчас лидером станет тот, кто будет обладать собственными технологиями, знаниями, компетенциями. Они становятся важнейшим ресурсом развития, обеспечивают суверенитет страны без всякого преувеличения».

Получат ли усилия бизнеса поддержку от государства?

Пока только администрация Приморского края заявила о готовности поддержать уникальный для российской рыбной отрасли проект. Правда, отраслевая наука, в лице ТИНРО по собственной инициативе занимавшаяся исследованиями совместно с «Востоком-1» и ранее, также заявила о приоритетности изучения глубоководных впадин в Охотском море в связи с изменением статуса Охотского моря в пользу России.

В 2018 году, по заявлению специалистов ТИНРО – Центра, предусмотрены комплексные глубоководные съемки для увеличения общих допустимых уловов краба и макруруса.

КСТАТИ

На прошедшей 15 февраля конференции, где обсуждали долгосрочную программу исследований морских ресурсов и развития отрасли, выступление члена совета директоров «Востока-1» Александра ПЕРЕДНИ по вопросам развития глубоководного промысла в Дальневосточном бассейне и результатов, достигнутых «Востоком-1» за прошедшие 15 лет, привлекло внимание участников конференции.

Вице-президент Академии наук, академик Андрей АДРИАНОВ оценил важность прикладных результатов работы, проделанной «Востоком-1», и подтвердил наличие огромных биологических запасов морских гидробионтов на больших глубинах. По его словам, утверждения рыбаков «Востока-1» «о рыбе на каждом крючке» подтверждают использованные ими глубоководные роботы. Более того, роботы дают картинку, что большие глубины, по выражению академика, изобилует различными гидробионтами до глубин 3500 метров. По итогам конференции руководитель и модератор проводимого совещания, заместитель главы Росрыболовства Илья ШЕСТАКОВ дал указание рабочей группе внести в долгосрочную программу развития отрасли тему глубоководных исследований морей Дальневосточного бассейна.

В компании считают, что комплексные исследования совместно с академической наукой, с использованием глубоководных роботов, помогут рыбакам в поисках наиболее мощных скоплений рыбы и краба. Кроме того, это значительно повысит эффективность использования драгоценного промыслового времени, которое теряем при поисках рыбы и краба. Пока «Восток-1» закупил и планирует использование зарубежной глубоководной техники, фиксирующей поведение рыб и краба возле орудий лова. Подсветка действует на глубине до 1750 метров, видеокамеры способны работать на глубине до 2000 метров. Если же создать глубоководные роботы прикладного характера (промыслового назначения) к реальным промысловым действиям в глубинах океана, то значительно повысится эффективность промысла в целом.

И «Восток-1» готов заключить договоры и спонсировать усилия академической науки по созданию таких глубоководных роботов.