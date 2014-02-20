Актуальные темы
Finam
Новости finance.comon.ru
LentaInformNews
В Амурской области появится первый на Дальнем Востоке семенной завод
20 Февраля 2014, 16:42 | Дальний Восток
Амурский губернатор Олег Кожемяко во время рабочей командировки в Москву встретился с заместителем министра сельского хозяйства Российской Федерации. На совещании шля речь о помощи сельскому хозяйства региона, сильно пострадавшему от наводнения.
Как сообщает Портал Правительства Амурской области, главе Приамурья удалось договориться о создании на амурской земле первого на Дальнем Востоке семенного завода. На встрече был рассмотрен круг вопросов, связанных с финансированием экономически значимых региональных программ, разработанных в правительстве области. Было представлено четыре программы: повышение плодородия почвы и восстановление затопленных территорий; строительство первого на Дальнем Востоке семенного завода; 3) строительство нового современного тепличного комплекса; 4) развитие кооперации для малых форм хозяйствования. После обсуждения программ специалисты из профильного департамента федерального министерства высказали свои замечания и сформулировали, в каком направлении программы необходимо доработать. Кроме этого, на встрече в минсельхозе РФ обсуждался вопрос дальнейшего субсидирования процентных ставок по краткосрочным и инвестиционным кредитам для предприятий АПК Амурской области.
Автор:
Новости тематики
- На Камчатке вырос объём производства мясной и молочной продукции
- На Сахалин на "Боинге-747" прилетел элитный скот из Дании
- На Сахалине будут разводить якутских лошадей
- На Чукотке резидент ТОР "Беринговский" собрал первый урожай
- На Сахалине резидент ТОР "Южная" расширяет продуктовую линейку
- В Магаданской области меры господдержки получит тепличный комплекс "Агро Инвест"
- На Дальнем Востоке сельское хозяйство "вспахали" переписью
- На Сахалин из Приморья доставили 222 коровы голштинской породы
- Резидент ТОР "Беринговский" начал поставлять овощи в детсады Анадыря
- На Дальнем Востоке ожидают поступления в продажу яиц кремово-розового окраса
Новости раздела
- Резидент СПВ построил на Камчатке мусороперерабатывающий комплекс
- Законопроект о любительской рыбалке сегодня готов на 90%
- В Якутии бизнес по добыче и продаже бивней мамонта выведут из тени
- На площадке Амурского ГПЗ установлен один из крупнейших кранов в мире
- В Корее решается вопрос, который напрямую затронет Приморье
- От дешевого топлива держитесь подальше
- Инвестиции и инновации стали ключевыми темами Российско-Корейского бизнес-форума
- В Якутске открыли Международную конференцию "Города и люди"
- Придется соображать на троих
- "Пингвин" свяжет Вакканай и Корсаков в конце июля
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Курс доллара посыпался по всем фронтам
- Холодное лето 2018-го: на свободу выйдут 100 000 заключенных
- Выпускникам Дальнего Востока дают задания по ЕГЭ, которые практически невозможно выполнить
- Бизнес заставят избавляться от пенсионеров, сердечников, метеозависимых и так далее
- "Дайте мне хоть раз съездить на рыбалку перед смертью"
- 1000 рублей к пенсии в 2019 году прибавят далеко не всем
- В правилах размещения банковских вкладов произошли существенные изменения
- Приморская недвижимость резко подешевела
- Приморье накроет волна протестных митингов
- Судоремонтному заводу в Приморье угрожают банкротством
Loading...