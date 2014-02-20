В Амурской области появится первый на Дальнем Востоке семенной завод

Амурский губернатор Олег Кожемяко во время рабочей командировки в Москву встретился с заместителем министра сельского хозяйства Российской Федерации. На совещании шля речь о помощи сельскому хозяйства региона, сильно пострадавшему от наводнения.

Как сообщает Портал Правительства Амурской области , главе Приамурья удалось договориться о создании на амурской земле первого на Дальнем Востоке семенного завода. На встрече был рассмотрен круг вопросов, связанных с финансированием экономически значимых региональных программ, разработанных в правительстве области. Было представлено четыре программы: повышение плодородия почвы и восстановление затопленных территорий; строительство первого на Дальнем Востоке семенного завода; 3) строительство нового современного тепличного комплекса; 4) развитие кооперации для малых форм хозяйствования. После обсуждения программ специалисты из профильного департамента федерального министерства высказали свои замечания и сформулировали, в каком направлении программы необходимо доработать. Кроме этого, на встрече в минсельхозе РФ обсуждался вопрос дальнейшего субсидирования процентных ставок по краткосрочным и инвестиционным кредитам для предприятий АПК Амурской области.

ZRPRESS.RU, Владивосток.