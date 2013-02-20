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На Дальневосточной железной дороге нефтепродуктовая "пробка" продолжает увеличиваться

20 Февраля 2013, 19:23 | Дальний Восток

На расширенном заседании рабочей группы Дальневосточного межрегионального координационного совета обсудили проблемы с выгрузкой нефтепродуктов в портах.

20 февраля на Дальневосточной магистрали прошло расширенное заседание рабочей группы Дальневосточного межрегионального координационного совета. Поводом для совещания послужила неблагоприятная ситуация с выгрузкой нефтепродуктов в портах и нефтебазах, сложившаяся в середине февраля по вине грузополучателей. Участие в переговорах приняли представители органов региональной власти, портов, грузополучатели, а также руководство транспортной прокуратуры. К селекторной связи были подключены студии территориальных центров управления и ключевых припортовых станций магистрали.

Первый заместитель начальника Дальневосточной железной дороги – филиала ОАО «РЖД» Алексей Гладилин подчеркнул, что на текущую дату на полигоне железной дороги простаивают поезда, адресованные целому ряду грузополучателей из Приморья, которые оказались неготовыми к приему заявленного объема груза.

- Если сегодня не определиться с мерами, не решить должным образом вопрос о перевалке нефтепродуктов, то завтра перевозочный процесс станет ещё более затрудненным.

Главной проблемой неудовлетворительной перевалки наливного груза, как и в ситуации с угольными «пробками» в начале года, является недостаточная техническая оснащенность грузополучателей и несвоевременный подвод танкерного флота из-за сложной навигационной обстановки. Между тем, со своей стороны, холдинг «РЖД» продолжает активно модернизировать и развивать инфраструктуру железнодорожных узлов и сортировочных станций, особенно в направлении портов.

По мнению представителя департамента транспорта администрации Приморья, ежегодная проблема с выгрузкой вагонов в портах остается острой, что негативно сказывается на всем регионе. В сложившейся ситуации региональная власть готова оказывать содействие в решении проблемы. Он обратился к грузополучателям с предложением организовать бесперебойную работу по выгрузке вагонов, а также учитывать технические возможности портов, т. к. зачастую они значительно ниже заявленного для перевалки объема.

В заключение заседания Алексей Гладилин предложил проводить оперативные совещания с участием представителей железной дороги и предприятий-смежников в Приморье на уровне руководства региона, сообщает Служба корпоративных коммуникаций Дальневосточной железной дороги - филиала ОАО "Российские железные дороги".

Напомним, что в эти дни на крупных железнодорожных узлах Приморского края работают руководители и эксперты Дальневосточной дирекции управления движением, которые следят за развитием ситуации и проводят переговоры с руководством портов и предприятий-грузополучателей.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Автор: Служба корпоративных коммуникаций ДВЖД – филиала ОАО «РЖД»
Теги: РН-Находканефтепродукт  Востокбункер  Нико-Ойл ДВ 



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