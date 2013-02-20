Дальневосточные рыбаки недобрали минтая

Рыбаки РФ с начала года увеличили вылов рыбы в зонах иностранных государств, конвенционных районах и открытой части Мирового океана. Но добыча биоресурсов в российских водах падает.

По данным Росрыболовство, российские рыбаки с начала года выловили 600,3 тыс. тонн рыбы, что на 2,4 тыс. тонн или на 0,4% меньше, чем год назад. В Дальневосточном бассейне, на который приходится основной улов, было добыто 436,1 тыс. тонн рыбы - на 3,4 тыс. тонн меньше, чем год назад. В частности, улов минтая сократился на 12 тыс. тонн, до 321,3 тыс. тонн.

Освоение российскими рыбаками квот вылова водных биоресурсов в зонах иностранных государств составило 50,6 тыс. тонн, что больше прошлогоднего показателя на 6,1 тыс. тонн. В конвенционных районах и открытой части Мирового океана российские рыбаки выловили 5,6 тыс. тонн, что на 1,6 тыс. тонн больше, чем годом ранее.

Олег КЛИМЕНКО, газета "Золотой Рог", Владивосток.