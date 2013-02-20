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Для субъектов туриндустрии Приморского края пройдет информационно-обучающий семинар
21 февраля, в 11:00, в большом зале администрации Приморского края (ул. Светланская, 22, 1-й этаж) департамент международного сотрудничества и развития туризма Приморского края проводит информационно-обучающий семинар по обеспечению выполнения основных мероприятий государственной программы Приморского края «Развитие туризма в Приморском крае» на 2013-2017 годы.
В ходе семинара будут рассмотрены вопросы, связанные с созданием конкурентоспособной инфраструктуры индустрии туризма с использованием кластерного подхода, экспертизой и оценкой инвестиционных проектов, обеспечением качества и доступности туристских услуг в Приморском крае, разработкой и реализацией маркетинговой стратегии, направленной на формирование образа Приморья как региона, благоприятного для путешествий и отдыха.
Как сообщили "ЗР" в пресс-службе края, к участию приглашаются органы местного самоуправления Приморья, представители высших учебных заведений, туристские организации, субъекты, осуществляющие деятельность в сфере внутреннего и въездного туризма и реализующие проекты по строительству (реконструкции) объектов инфраструктуры туризма.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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