Для субъектов туриндустрии Приморского края пройдет информационно-обучающий семинар

21 февраля, в 11:00, в большом зале администрации Приморского края (ул. Светланская, 22, 1-й этаж) департамент международного сотрудничества и развития туризма Приморского края проводит информационно-обучающий семинар по обеспечению выполнения основных мероприятий государственной программы Приморского края «Развитие туризма в Приморском крае» на 2013-2017 годы.

В ходе семинара будут рассмотрены вопросы, связанные с созданием конкурентоспособной инфраструктуры индустрии туризма с использованием кластерного подхода, экспертизой и оценкой инвестиционных проектов, обеспечением качества и доступности туристских услуг в Приморском крае, разработкой и реализацией маркетинговой стратегии, направленной на формирование образа Приморья как региона, благоприятного для путешествий и отдыха.

Как сообщили "ЗР" в пресс-службе края, к участию приглашаются органы местного самоуправления Приморья, представители высших учебных заведений, туристские организации, субъекты, осуществляющие деятельность в сфере внутреннего и въездного туризма и реализующие проекты по строительству (реконструкции) объектов инфраструктуры туризма.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.