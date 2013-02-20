Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Во Владивостоке специалисты ответят на вопросы предпринимателей
Особенности применения патентной системы налогообложения, снижения налоговой нагрузки для ИП на УСНО, с какого момента предприниматель должен начать платить ЕНВД, совмещение налоговых режимов, - на эти и другие вопросы по применению спецрежимов ответят в Центре развития предпринимательства Владивостока 21 февраля с 14 до 16 часов.
Место проведения: Владивосток, ул. Запорожская 77, бизнес-центр CITYHALL, 8-й этаж, каб. 810
Как сообщили "ЗР" в пресс-службе городской администрации, участие в мероприятии бесплатное. Предварительная регистрация обязательна. Регистрационные формы принимаются на электронную почту: crp_vl@list.ru.
Справки по телефону: (423) 260-68-03, http://crpvl.ru/
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
Новости тематики
- Гостиничный бизнес на Дальнем Востоке получит "налоговые каникулы"
- Минвостокразвития РФ предложило ввести единый налог для резидентов Свободного порта
- На Камчатке стартовала декларационная кампания по доходам, полученным в 2014 году
- В Камчатском крае уменьшилось количество жалоб налогоплательщиков
- Приморский бизнес-омбудсмен услышала слова благодарности от Президента России
- Дальневосточный Сбербанк выдал ОАО "Тернейлес" банковскую гарантию на 100 млн рублей
- Минэкономразвития отказало турбизнесу на Дальнем Востоке в налоговых льготах
- Предпринимателям Приморья могут увеличить налог на имущество
- Индивидуальные предприниматели смогут сэкономят десятки тысяч рублей при покупке налогового патента
- Директор одного из дальневосточных морских портов получил срок
Новости раздела
- В Корее решается вопрос, который напрямую затронет Приморье
- От дешевого топлива держитесь подальше
- Инвестиции и инновации стали ключевыми темами Российско-Корейского бизнес-форума
- В Якутске открыли Международную конференцию "Города и люди"
- Придется соображать на троих
- "Пингвин" свяжет Вакканай и Корсаков в конце июля
- В аэропорту Южно-Сахалинска начали возводить новый аэровокзальный комплекс
- B2B-клиенты Tele2 в Приморье примерят тарифы новых размеров
- Сбербанк уполномочен профинансировать
- За ходом "Золотого фестиваля" на Колыме можно будет следить в прямом эфире
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Путин готов вмешаться и смягчить пенсионную реформу
- Недвижимость в Приморье резко подешевела
- Выпускникам Дальнего Востока дают задания по ЕГЭ, которые практически невозможно выполнить
- Бизнес заставят избавляться от пенсионеров, сердечников, метеозависимых и так далее
- На Дальнем Востоке уже продается топливо по 100 рублей за литр
- "Дайте мне хоть раз съездить на рыбалку перед смертью"
- "Люди кипели от возмущения"
- Хабаровские единороссы определились с кандидатом в губернаторы
- В правилах размещения банковских вкладов произошли существенные изменения
- Приморская недвижимость резко подешевела