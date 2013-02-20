Во Владивостоке специалисты ответят на вопросы предпринимателей

Особенности применения патентной системы налогообложения, снижения налоговой нагрузки для ИП на УСНО, с какого момента предприниматель должен начать платить ЕНВД, совмещение налоговых режимов, - на эти и другие вопросы по применению спецрежимов ответят в Центре развития предпринимательства Владивостока 21 февраля с 14 до 16 часов.

Место проведения: Владивосток, ул. Запорожская 77, бизнес-центр CITYHALL, 8-й этаж, каб. 810

Как сообщили "ЗР" в пресс-службе городской администрации, участие в мероприятии бесплатное. Предварительная регистрация обязательна. Регистрационные формы принимаются на электронную почту: crp_vl@list.ru.

Справки по телефону: (423) 260-68-03, http://crpvl.ru/

Газета "Золотой Рог", Владивосток.