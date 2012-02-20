ДЭК продаст ДРСК

Совет директоров ОАО «РАО ЭС Востока» согласился продать 100% Дальневосточной распределительной сетевой компании (ДРСК), которые принадлежат «дочке» холдинга – Дальневосточной энергетической компании (ДЭК).

Решение было принято в рамках выполнения распоряжения Правительства РФ № 1174 от 7 июля 2011 года, согласно которому Минэнерго России и Росимуществу было поручено обеспечить интеграцию на базе ФСК ЕЭС сетевых активов РАО "ЭС Востока", обеспечивающих системную надежность энергетики Дальнего Востока.

Предполагается, что принадлежащий ДЭК 100%-ный пакет акций ДРСК будет продан ФСК ЕЭС по рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком, в размере 19,3 млрд рублей. Правда, сделку еще должен одобрить совет директоров ДЭК, в котором представители «ЭС Востока» будут голосовать за продажу.

Денежные средства, полученные от продажи акций, будут направлены на финансирование инвестиционных проектов дальневосточного холдинга, в частности, строительство Уссурийской ТЭЦ, первой очереди Якутской ГРЭС-2, ТЭЦ в Советской Гавани и второй очереди Благовещенской ТЭЦ.

«Дальневосточный капитал».