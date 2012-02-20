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РАО «ЭС Востока» завершило допэмиссию
Завершена эмиссия акций ОАО «РАО Энергетические системы Востока» в рамках дополнительного выпуска, зарегистрированного ФСФР России 24 мая 2011 года. Количество акций, фактически размещенных по открытой подписке, 2 317 068 930 штук, что составляет 63,71% от общего количества ценных бумаг дополнительного выпуска, подлежавших размещению.
Общая сумма денежных средств, внесенных в качестве оплаты акций дополнительного выпуска, составила 1158534465 руб. На привлеченные средства реализуются ключевые инвестиционные проекты холдинга. В первую очередь это финансирование проведения работ по технологическому присоединению к центрам электропитания объектов подвижной радиотелефонной связи на автомобильной дороге «Амур» Чита – Хабаровск. Проект осуществляется в рамках поручения премьер-министра Владимира ПУТИНА, согласно которому ОАО «РАО Энергетические системы Востока» организует электроснабжение 37 точек связи. В 2011 году по постоянной схеме подключены 22 точки связи, в 2012 году реализация проекта должна быть завершена.
«Дальневосточный капитал».
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